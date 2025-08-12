Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Григорчук оценил перспективы Хачериди в Черноморце: «Удачи им всем!»
Украина. Первая лига
12 августа 2025, 01:08 | Обновлено 12 августа 2025, 01:12
39
0

Григорчук оценил перспективы Хачериди в Черноморце: «Удачи им всем!»

Специалист считает, что «моряки» только выиграют от подобного трансфера

ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Легендарный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, отреагировал на слухи о возможном трансфере Евгения Хачериди в расположение одесского «Черноморца».

– Думаю, что такой трансфер будет выгоден и полезен для обеих сторон, при условии, что Хачериди в нормальной форме – он будет серьезным помощником для команды в решении их задач.

Самое главное, что это футболист, уже очень много достижений в футболе, много титулов, а это, как мы понимаем, является показателем уровня футболиста. Он обладает важными характеристиками для своего амплуа и имеет огромный опыт.

– Связка Ракицкий и Хачериди в Черноморце... Год назад это было трудно представить даже в самых смелых фантазиях...

– Пара защитников Ракицкий и Хачериди… (смеется, ред.) это точно будет самая титулованная пара центральных защитников… Думаю, что это только в Первой лиге Украины! Удачи им всем.

Ранее сам Евгений Хачериди отреагировал на слухи о своем переходе в расположение одесского клуба.

По теме:
Конфликт необязателен. Французский журналист – про Забарного и Сафонова
Нуньес – четвертый форвард в истории по суммарной стоимости трансферов
Забарный завершил медосмотр в ПСЖ. Известен результат
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
