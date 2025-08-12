Григорчук оценил перспективы Хачериди в Черноморце: «Удачи им всем!»
Специалист считает, что «моряки» только выиграют от подобного трансфера
Легендарный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, отреагировал на слухи о возможном трансфере Евгения Хачериди в расположение одесского «Черноморца».
– Думаю, что такой трансфер будет выгоден и полезен для обеих сторон, при условии, что Хачериди в нормальной форме – он будет серьезным помощником для команды в решении их задач.
Самое главное, что это футболист, уже очень много достижений в футболе, много титулов, а это, как мы понимаем, является показателем уровня футболиста. Он обладает важными характеристиками для своего амплуа и имеет огромный опыт.
– Связка Ракицкий и Хачериди в Черноморце... Год назад это было трудно представить даже в самых смелых фантазиях...
– Пара защитников Ракицкий и Хачериди… (смеется, ред.) это точно будет самая титулованная пара центральных защитников… Думаю, что это только в Первой лиге Украины! Удачи им всем.
Ранее сам Евгений Хачериди отреагировал на слухи о своем переходе в расположение одесского клуба.
