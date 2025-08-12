Григорчук оценил перспективы Хачериди в Черноморце: «Удачи им всем!»

Легендарный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, отреагировал на слухи о возможном трансфере Евгения Хачериди в расположение одесского «Черноморца».

– Думаю, что такой трансфер будет выгоден и полезен для обеих сторон, при условии, что Хачериди в нормальной форме – он будет серьезным помощником для команды в решении их задач.

Самое главное, что это футболист, уже очень много достижений в футболе, много титулов, а это, как мы понимаем, является показателем уровня футболиста. Он обладает важными характеристиками для своего амплуа и имеет огромный опыт.

– Связка Ракицкий и Хачериди в Черноморце... Год назад это было трудно представить даже в самых смелых фантазиях...

– Пара защитников Ракицкий и Хачериди… (смеется, ред.) это точно будет самая титулованная пара центральных защитников… Думаю, что это только в Первой лиге Украины! Удачи им всем.

