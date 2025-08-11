Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 августа 2025, 19:13
Ливерпуль – 3-й, Челси – 4-й. Самые дорогие стартовые составы клубов АПЛ

Самый дорогой игрок Премьер-лиги принадлежит «горожанам»

Ливерпуль – 3-й, Челси – 4-й. Самые дорогие стартовые составы клубов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих стартовых составов команд Премьер-лиги. Лидером стал лондонский «Арсенал», чья стартовая одиннадцатка оценивается в 840 миллионов евро, а самым дорогим игроком команды является английский вингер Букайо Сака – 150 млн.

На второй позиции оказался «Манчестер Сити» (812 млн), которому принадлежит самый дорогой игрок АПЛ – Эрлинг Холанд (180 млн).

Топ-3 замыкает «Ливерпуль», чей стартовый состав стоит 718 млн, а самым дорогим игроком является новичок Флориан Вирц (140 млн).

В пятерку лидеров также вошли «Челси» (615 млн; Коул Палмер – 120 млн) и «Ньюкасл» (539 млн; Александр Исак – 120 млн).

Другие клубы «большой шестерки» АПЛ, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», оказались на шестом и седьмом местах соответственно (500 млн и 436 млн).

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Манчестер Сити Ливерпуль Челси Ньюкасл Манчестер Юнайтед Тоттенхэм финансы Transfermarkt
