Вингер Шахтера: «Сами во всем виноваты. Я расстроен из-за команды»

Вингер Шахтера Невертон разочарован тем, что матч чемпионата Украины против Карпат завершился со счетом 3:3.

«Мы сами виноваты, что все так сложилось. Шахтер не может разрешать сопернику так часто быть около наших ворот и создавать столько моментов. Скажу, что моя игра была не на должном уровне. Я расстроен из-за своей игры и игры команды».

«Такое не должно больше повториться», – сказал Невертон.