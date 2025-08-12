Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 августа 2025, 15:59 | Обновлено 12 августа 2025, 16:18
Вингер Шахтера: «Сами во всем виноваты. Я расстроен из-за команды»

Невертон раскритиковал себя и команду за ничью в УПЛ

Вингер Шахтера: «Сами во всем виноваты. Я расстроен из-за команды»
ФК Шахтер. Невертон

Вингер Шахтера Невертон разочарован тем, что матч чемпионата Украины против Карпат завершился со счетом 3:3.

«Мы сами виноваты, что все так сложилось. Шахтер не может разрешать сопернику так часто быть около наших ворот и создавать столько моментов. Скажу, что моя игра была не на должном уровне. Я расстроен из-за своей игры и игры команды».

«Такое не должно больше повториться», – сказал Невертон.

видео Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Карпаты - Шахтер Невертон
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
