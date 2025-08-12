Вингер Шахтера: «Сами во всем виноваты. Я расстроен из-за команды»
Невертон раскритиковал себя и команду за ничью в УПЛ
Вингер Шахтера Невертон разочарован тем, что матч чемпионата Украины против Карпат завершился со счетом 3:3.
«Мы сами виноваты, что все так сложилось. Шахтер не может разрешать сопернику так часто быть около наших ворот и создавать столько моментов. Скажу, что моя игра была не на должном уровне. Я расстроен из-за своей игры и игры команды».
«Такое не должно больше повториться», – сказал Невертон.
💬 «Не можна дозволяти так часто наближатися до наших воріт і створювати таку кількість нагод»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 11, 2025
🎙 Емоції Невертона після матчу з «Карпатами» ⚔️#Shakhtar #КарпатиШахтар pic.twitter.com/8CdYdtgNh6
