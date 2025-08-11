Стало известно, сможет ли Забарный сыграть в Суперкубке УЕФА

Украинский центральный защитник Илья Забарный не попал в заявку французского «Пари Сен-Жермен» на матч за Суперкубок УЕФА против лондонского «Тоттенгема», сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Дело в том, что парижане не успели официально оформить трансфер 22-летнего футболиста до дедлайна подачи заявки на матч.

Интересно, что в список игроков также не попал вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который, скорее всего, покинет клуб летом, и полузащитник Жоау Невеш, отбывающий дисквалификацию в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» должен официально объявить о трансфере Ильи Забарного 11 августа.