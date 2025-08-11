Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, сможет ли Забарный сыграть в Суперкубке УЕФА
Суперкубок УЕФА
Стало известно, сможет ли Забарный сыграть в Суперкубке УЕФА

«ПСЖ» не успел оформить трансфер украинца до подачи заявки на игру

Стало известно, сможет ли Забарный сыграть в Суперкубке УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский центральный защитник Илья Забарный не попал в заявку французского «Пари Сен-Жермен» на матч за Суперкубок УЕФА против лондонского «Тоттенгема», сообщает журналист Фабрис Хокинс.

Дело в том, что парижане не успели официально оформить трансфер 22-летнего футболиста до дедлайна подачи заявки на матч.

Интересно, что в список игроков также не попал вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который, скорее всего, покинет клуб летом, и полузащитник Жоау Невеш, отбывающий дисквалификацию в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» должен официально объявить о трансфере Ильи Забарного 11 августа.

По теме:
Ливерпуль – 3-й, Челси – 4-й. Самые дорогие стартовые составы клубов АПЛ
Звезда ПСЖ подписался на Забарного в Instagram. На Сафонова подписан?
Экстремисты? Во Франции не видят проблем между Забарным и Сафоновым
Илья Забарный ПСЖ Тоттенхэм заявка Суперкубок УЕФА Жоау Невеш Джанлуиджи Доннарумма
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
vitaha33
Шкода, міг виграти одразу титул
