Андерлехт на своем поле сенсационно уступил и другие результаты

10 августа в чемпионате Бельгии было сыграно четыре матча первого тура Лиги Жупиле.

Сенсационно завершился матч «Андерлехт» – «Зюлте-Варегем». Хозяева поля проиграли со счетом 2:3, а победный гол был забит на 90+4-й минуте.

«Антверпен» обыграл «Левен» со счетом 3:1.

«Стандард» в равном противостоянии одержал минимальную победу над «Генком» – 2:1.

«Ла-Лувьер» сумел переиграть на своем поле «Шарлеруа» – 1:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Бельгия чемпионаты. 1-й тур

Ла-Лувьер – Шарлеруа – 1:0

Гол: Камара, 16 (автогол)

Андерлехт – Зюлте-Варегем – 2:3

Голы: Дольберг, 50 (пенальти), Танге, 74 (автогол), – Гедль, 30, Уика, 69, Эренберг, 90+4

Стандард – Генк – 2:1

Голы: Анри, 37 (пенальти), Фосси, 54 – Арокодаре, 70

Антверпен – Левен – 3:1

Голы Баликвиша, 36 (пенальти), Думбия, 78 (пенальти), Адеками, 90+7 – Плетинкс, 87