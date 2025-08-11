Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андерлехт на своем поле сенсационно уступил и другие результаты
Чемпионат Бельгии
Ла Лувьер
10.08.2025 14:30 – FT 1 : 0
Шарлеруа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
11 августа 2025, 16:50 |
70
0

Андерлехт на своем поле сенсационно уступил и другие результаты

В чемпионате Бельгии сыграны матчи первого тура

11 августа 2025, 16:50 |
70
0
Андерлехт на своем поле сенсационно уступил и другие результаты
Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа в чемпионате Бельгии было сыграно четыре матча первого тура Лиги Жупиле.

Сенсационно завершился матч «Андерлехт» – «Зюлте-Варегем». Хозяева поля проиграли со счетом 2:3, а победный гол был забит на 90+4-й минуте.

«Антверпен» обыграл «Левен» со счетом 3:1.

«Стандард» в равном противостоянии одержал минимальную победу над «Генком» – 2:1.

«Ла-Лувьер» сумел переиграть на своем поле «Шарлеруа» – 1:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Бельгия чемпионаты. 1-й тур

Ла-Лувьер – Шарлеруа – 1:0

Гол: Камара, 16 (автогол)

Андерлехт – Зюлте-Варегем – 2:3

Голы: Дольберг, 50 (пенальти), Танге, 74 (автогол), – Гедль, 30, Уика, 69, Эренберг, 90+4

Стандард – Генк – 2:1

Голы: Анри, 37 (пенальти), Фосси, 54 – Арокодаре, 70

Антверпен – Левен – 3:1

Голы Баликвиша, 36 (пенальти), Думбия, 78 (пенальти), Адеками, 90+7 – Плетинкс, 87

По теме:
Играл ли Сидорчук? Вестерло уступило Мехелену
Удаление и два гола. Стартовал 3-й тур чемпионата Бельгии
Сент-Трюйден – Дендер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бельгии
Ла-Лувьер Шарлеруа Андерлехт Зюлте-Варегем Антверпен Стандард Генк чемпионат Бельгии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Футбол | 11 августа 2025, 16:50 1
Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»
Арда ТУРАН: «Проблема Шахтера не в атаке. Проблема совсем в другом»

Ждет, когда улучшится игра в обороне

Заря – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 августа 2025, 16:00 11
Заря – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дерзкий новичок после победы над одним старожилом лиги примеряется к другому

Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Футбол | 11.08.2025, 08:20
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Футбол | 10.08.2025, 21:07
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Футбол | 11.08.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
Не впечатлил тренера. Топового украинского легионера отправляют в аренду
10.08.2025, 13:52 6
Футбол
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
10.08.2025, 09:04 10
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
09.08.2025, 23:32 1
Бокс
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
09.08.2025, 19:11 3
Волейбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
Матча со Свентек не будет. Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннати
10.08.2025, 21:29 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем