Андерлехт на своем поле сенсационно уступил и другие результаты
В чемпионате Бельгии сыграны матчи первого тура
10 августа в чемпионате Бельгии было сыграно четыре матча первого тура Лиги Жупиле.
Сенсационно завершился матч «Андерлехт» – «Зюлте-Варегем». Хозяева поля проиграли со счетом 2:3, а победный гол был забит на 90+4-й минуте.
«Антверпен» обыграл «Левен» со счетом 3:1.
«Стандард» в равном противостоянии одержал минимальную победу над «Генком» – 2:1.
«Ла-Лувьер» сумел переиграть на своем поле «Шарлеруа» – 1:0.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Бельгия чемпионаты. 1-й тур
Ла-Лувьер – Шарлеруа – 1:0
Гол: Камара, 16 (автогол)
Андерлехт – Зюлте-Варегем – 2:3
Голы: Дольберг, 50 (пенальти), Танге, 74 (автогол), – Гедль, 30, Уика, 69, Эренберг, 90+4
Стандард – Генк – 2:1
Голы: Анри, 37 (пенальти), Фосси, 54 – Арокодаре, 70
Антверпен – Левен – 3:1
Голы Баликвиша, 36 (пенальти), Думбия, 78 (пенальти), Адеками, 90+7 – Плетинкс, 87
