  4. Ман Сити может подписать звезду Реала. Это трансфер мечты Гвардиолы
Англия
11 августа 2025, 16:07 |
Ман Сити может подписать звезду Реала. Это трансфер мечты Гвардиолы

Родриго может перейти в английский гранд

11 августа 2025, 16:07 |
Ман Сити может подписать звезду Реала. Это трансфер мечты Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб после продаж Грилиша, Макати и Савио может пойти за трансфером звезды испанского гранда. Пеп Гвардиола является большим поклонником таланта бразильца.

«Реал» оценивает бразильца в 100 миллионов евро. В Мадриде готовы попрощаться с Родриго.

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что мадридский «Реал» провел секретный матч перед стартом сезона в Испании.

