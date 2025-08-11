Ман Сити может подписать звезду Реала. Это трансфер мечты Гвардиолы

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский клуб после продаж Грилиша, Макати и Савио может пойти за трансфером звезды испанского гранда. Пеп Гвардиола является большим поклонником таланта бразильца.

«Реал» оценивает бразильца в 100 миллионов евро. В Мадриде готовы попрощаться с Родриго.

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

