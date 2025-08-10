Чем интересным запомнился матч за Суперкубок Англии?
Новым обладателем трофея стал «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» выиграл Суперкубок Англии, победив «Ливерпуль» со счетом 2:2 (3:2 – по пенальти).
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Англии.
228 секунд понадобилось Уго Экитике для того, чтобы в своем дебютном матче за «Ливерпуль» нанести первый удар по воротам соперника, который одновременно стал и голевым. Голевой пас в этой атаке отдал другой новичок команды, Флориан Вирц.
Второй гол «Ливерпуля» в матче также забил новичок команды, Джереми Фримпонг, который стал первым защитником команды после Вирджила ван Дейка в 2018 году, отличившимся голом в своем дебютном матче.
Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета реализовал свой 12-й из 13-ти пенальти в карьере.
Матета и Экитике стали очередными французскими игроками, которые забивали в матче на Суперкубок Англии. Ранее отличились голами Эрик Кантона, Николас Анелька, Микаэль Сильвестр, Тьерри Анри, Флоран Малуда, Самир Насри и Оливье Жиру.
Исмаила Сарр забил уже четвертый гол в ворота «Ливерпуля» в своей карьере. Только в ворота Астон Виллы он забивал больше (7).
