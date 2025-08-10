Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чем интересным запомнился матч за Суперкубок Англии?
Англия
10 августа 2025, 19:56 |
151
1

Чем интересным запомнился матч за Суперкубок Англии?

Новым обладателем трофея стал «Кристал Пэлас»

10 августа 2025, 19:56 |
151
1
Чем интересным запомнился матч за Суперкубок Англии?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» выиграл Суперкубок Англии, победив «Ливерпуль» со счетом 2:2 (3:2 – по пенальти).

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

«Кристал Пэлас» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Англии.

228 секунд понадобилось Уго Экитике для того, чтобы в своем дебютном матче за «Ливерпуль» нанести первый удар по воротам соперника, который одновременно стал и голевым. Голевой пас в этой атаке отдал другой новичок команды, Флориан Вирц.

Второй гол «Ливерпуля» в матче также забил новичок команды, Джереми Фримпонг, который стал первым защитником команды после Вирджила ван Дейка в 2018 году, отличившимся голом в своем дебютном матче.

Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета реализовал свой 12-й из 13-ти пенальти в карьере.

Матета и Экитике стали очередными французскими игроками, которые забивали в матче на Суперкубок Англии. Ранее отличились голами Эрик Кантона, Николас Анелька, Микаэль Сильвестр, Тьерри Анри, Флоран Малуда, Самир Насри и Оливье Жиру.

Исмаила Сарр забил уже четвертый гол в ворота «Ливерпуля» в своей карьере. Только в ворота Астон Виллы он забивал больше (7).

По теме:
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (пен. 3:2). Суперкубок Англии. Видео голов
Вирц стал десятым немцем, который сыграл за Ливерпуль
Второй кубок в истории. Кристал Пелес вырвал Суперкубок Англии у Ливерпуля
Ливерпуль Кристал Пэлас статистика Суперкубок Англии по футболу Кристал Пэлас - Ливерпуль Исмаила Сарр Уго Экитике Джереми Фримпонг
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Футбол | 10 августа 2025, 12:58 9
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ

Не обделили вниманием ни одну из команд дивизиона

Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Футбол | 10 августа 2025, 07:21 17
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым

Есть вариант, что россиянин останется в Париже

Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Футбол | 09.08.2025, 21:04
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Баскетбол | 10.08.2025, 07:51
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Форвард Колоса объяснил победу над Полесьем в УПЛ: «Я знал, что...»
Футбол | 10.08.2025, 19:17
Форвард Колоса объяснил победу над Полесьем в УПЛ: «Я знал, что...»
Форвард Колоса объяснил победу над Полесьем в УПЛ: «Я знал, что...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serg Babak
тим, що еліот думав як зачіску не зіпсувати коли футболку одягав)))
Ответить
0
Популярные новости
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
09.08.2025, 10:49 2
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 108
Футбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
Сафонов принял решение о будущем после перехода Забарного
09.08.2025, 02:48
Футбол
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
УСИК: «Я копировал движения этого боксера, мне не позволяли это делать»
09.08.2025, 04:38 2
Бокс
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем