Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Дебютный гол Климчука. Колос вышел вперед в игре с Полесьем
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 16:43 | Обновлено 10 августа 2025, 16:51
Юрий открыл счет матча на 47-й минуте

ФК Колос

В воскресенье, 10 августа, в 15:30 стартовал поединок второго тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Полесье» и «Колос».

Местом проведения встречи стал «Центральный стадион» в Житомире. Поединок обслуживает Александр Афанасьев из Харькова.

Первый тайм завершился вничью, однако после перерыва гости вышли вперед. Дебютный гол за «Колос» забил Юрий Климчук.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Колос Ковалевка Полесье - Колос Юрий Климчук
Андрей Витренко
