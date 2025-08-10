Украина. Премьер лига10 августа 2025, 16:43 | Обновлено 10 августа 2025, 16:51
ВИДЕО. Дебютный гол Климчука. Колос вышел вперед в игре с Полесьем
Юрий открыл счет матча на 47-й минуте
10 августа 2025, 16:43 | Обновлено 10 августа 2025, 16:51
В воскресенье, 10 августа, в 15:30 стартовал поединок второго тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Полесье» и «Колос».
Местом проведения встречи стал «Центральный стадион» в Житомире. Поединок обслуживает Александр Афанасьев из Харькова.
Первый тайм завершился вничью, однако после перерыва гости вышли вперед. Дебютный гол за «Колос» забил Юрий Климчук.
ВИДЕО. Дебютный гол Климчука. Колос вышел вперед в игре с Полесьем
