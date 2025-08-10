Наполи – Жирона – 3:2. Дубль КДБ, как ассистировал Цыганков. Видео голов
Кевин Де Брюйне забил первые голы за «Наполи»
Футбольные клубы Англии и Испании продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 9 августа, «Наполи» и «Жирона» сыграли контрольный матч.
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу чемпиона Италии. Джованни ди Лоренцо открыл счет на 4-й минуте. А затем дубль оформил Кевин Де Брюйне.
Лишь после этого «Жирона» смогла забить. У гостей дважды отличился Кристиан Стуани. На счету Виктора Циганкова результативная передача.
Товарищеский матч. 9 августа. Кастель-ди-Сангро
Наполи (Италия) – Жирона (Испания) – 3:2
Голы: Ди Лоренцо, 4, Де Брюйне, 15, 23 – Стуани, 33, 42
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 10 августа и начнется в 18:30 по Киеву
Подопечные Багатскиса одержали победу в пре-квалификации чемпионата мира