Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
10 августа 2025, 14:11 | Обновлено 10 августа 2025, 15:16
Наполи – Жирона – 3:2. Дубль КДБ, как ассистировал Цыганков. Видео голов

Кевин Де Брюйне забил первые голы за «Наполи»

Наполи – Жирона – 3:2. Дубль КДБ, как ассистировал Цыганков. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольные клубы Англии и Испании продолжают подготовку к старту нового сезона. В субботу, 9 августа, «Наполи» и «Жирона» сыграли контрольный матч.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу чемпиона Италии. Джованни ди Лоренцо открыл счет на 4-й минуте. А затем дубль оформил Кевин Де Брюйне.

Лишь после этого «Жирона» смогла забить. У гостей дважды отличился Кристиан Стуани. На счету Виктора Циганкова результативная передача.

Товарищеский матч. 9 августа. Кастель-ди-Сангро

Наполи (Италия) – Жирона (Испания) – 3:2

Голы: Ди Лоренцо, 4, Де Брюйне, 15, 23 – Стуани, 33, 42

Видео голов и обзор матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
