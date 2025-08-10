Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ предложил 150 миллионов евро за звезду Челси. Это не Палмер
Франция
10 августа 2025, 22:42 |
ПСЖ предложил 150 миллионов евро за звезду Челси. Это не Палмер

Энцо Фернандес может сменить клубную прописку

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется аргентинским полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане уже предложили за 24-летнего футболиста 150 миллионов евро, 25 из которых являются бонусами.

В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Энцо Фернандесом интересуется мадридский «Реал».

Энцо Фернандес Челси ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Комментарии 1
Serhii P.
Та ну, стільки платити за цього лушпіня
