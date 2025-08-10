ПСЖ предложил 150 миллионов евро за звезду Челси. Это не Палмер

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется аргентинским полузащитником лондонского «Челси» Энцо Фернандесом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане уже предложили за 24-летнего футболиста 150 миллионов евро, 25 из которых являются бонусами.

В сезоне 2024/25 Энцо Фернандес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Энцо Фернандесом интересуется мадридский «Реал».