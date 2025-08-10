Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Оболонь – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
10.08.2025 13:00 – перерыв 0 : 0
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 12:55 | Обновлено 10 августа 2025, 14:07
Оболонь – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют в матче второго тура нового сезона УПЛ

ФК Александрия.

В воскресенье, 10 августа, в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.

Матч состоится в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Главным арбитром встречи назначен Александр Каленов, родившийся во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В первом туре Оболонь расписала нулевую ничью против харьковского Металлиста 1925, а Александрия сенсационно проиграла Кудровке (1:3).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.

