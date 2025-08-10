В воскресенье, 10 августа, в 13:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между киевской Оболонью и Александрией. Это встреча второго тура нового сезона УПЛ.

Матч состоится в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Главным арбитром встречи назначен Александр Каленов, родившийся во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В первом туре Оболонь расписала нулевую ничью против харьковского Металлиста 1925, а Александрия сенсационно проиграла Кудровке (1:3).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.

Оболонь – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 3.40

3.15

2.35 Сделать ставку Зробити ставку УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выда 05.04.2021, с переменами.