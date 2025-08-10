Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка подписала воспитанника Шахтера
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 07:08 | Обновлено 10 августа 2025, 07:10
Кудровка подписала воспитанника Шахтера

Состав дебютанта УПЛ пополнил перспективный новичок

ФК Минай. Антон Демченко в белой форме

Как стало известно Sport.ua, дерзкий дебютант Премьер-лиги, футбольный клуб «Кудровка», подписал контракт с 20-летним нападающим Антоном Демченко.

Предыдущий сезон центрфорвард начинал в составе «Шахтера» U19 (6 матчей, 1 гол в чемпионате и 5 игр, 1 гол в Юношеской лиге УЕФА). Весной футболист присоединился к «Миная», где в 8 матчах Первой лиги отличился 4 голами и 2 ассистами.

После того как закарпатский клуб в июле снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ, Демченко получил статус свободного агента.

Напомним, «Кудровка» стартовала в УПЛ с домашней победы над «Александрией» (3:1).

Во втором туре представитель Черниговщины сыграет в Киеве с «Зарей». Матч состоится в понедельник, 11 августа, начало – в 18:00.

Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный защитник Барселоны стал одноклубником Роналду
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
