Кудровка подписала воспитанника Шахтера

Как стало известно Sport.ua, дерзкий дебютант Премьер-лиги, футбольный клуб «Кудровка», подписал контракт с 20-летним нападающим Антоном Демченко.

Предыдущий сезон центрфорвард начинал в составе «Шахтера» U19 (6 матчей, 1 гол в чемпионате и 5 игр, 1 гол в Юношеской лиге УЕФА). Весной футболист присоединился к «Миная», где в 8 матчах Первой лиги отличился 4 голами и 2 ассистами.

После того как закарпатский клуб в июле снялся со всех турниров под эгидой ПФЛ, Демченко получил статус свободного агента.

Напомним, «Кудровка» стартовала в УПЛ с домашней победы над «Александрией» (3:1).

Во втором туре представитель Черниговщины сыграет в Киеве с «Зарей». Матч состоится в понедельник, 11 августа, начало – в 18:00.