Егор ГУНИЧЕВ: «В первых двух турах команде не хватало первого гола»

Нападающий «Левого Берега» Егор Гуничев прокомментировал победу над «Прибоем» (3:1) в матче второго тура Первой лиги Украины.

– Спасибо за поздравления! Матч был непростым, особенно первый тайм. Но мы знали, что одного гола хватит, чтобы раскрыться. И когда я забил, все пошло как надо. Мы поверили в себя и сразу понеслись вперед.

– Сегодня ты вышел в старте. Почувствовал доверие тренера?

– Да, для меня это был дебют в стартовом составе. Тренер сказал, что доверяет мне – я выкладывался на все 100%.

– Что изменилось после первого тайма?

– Мы пропустили необязательный гол. В перерыве поговорили, сделали выводы, немного изменили подход – и уже второй тайм провели совсем по-другому. Забили три мяча – и выиграли.

– Твой мяч стал переломным. Почувствовал, что он изменил игру?

– Да, именно этого первого гола нам не хватало в первых турах. И когда он пришел, мы снова почувствовали силу, энергию, вдохновение.

– Атмосфера дома понравилась?

– Очень! Перед матчем – фаеры, поддержка. На трибунах друзья, девушка. Это все добавляло эмоций и драйва. Атмосфера – супер!

– Готов прогрессировать в команде?

– Коллектив замечательный. Я адаптировался почти с первого дня и теперь готов давать результат.

– Что было после игры в раздевалке?

– Президент поздравил команду, но напомнил, что не стоит летать в облаках – нужно оставаться спокойными и продолжать выигрывать.