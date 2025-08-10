Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 августа 2025, 02:09
ФОТО. Жена украинского футболиста показала сногсшибательную фигуру

Карина Кочергина в идеальной форме

ФОТО. Жена украинского футболиста показала сногсшибательную фигуру
Instagram. Карина Кочергина

Карина Кочергина, жена полузащитника «Ракува» Владислава Кочергина, покорила сеть новыми кадрами у бассейна.

В стильном купальнике она уверенно демонстрировала свою фигуру.

Пост собрал волну комплиментов от поклонников.

Карина давно известна яркими фото из путешествий и своей впечатляющей красотой.

Максим Лапченко
