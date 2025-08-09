Список самых дорогих игроков португальской и нидерландской лиг

Известный портал Transfermarkt опубликовал списки самых дорогих игроков португальского и нидерландского чемпионатов.

В пятерку лидеров Примейра-лиги вошли: испанский нападающий Саму Омородион (21 год, «Порту», 50 млн евро), датский хавбек Мортен Юльманд (26 лет, «Спортинг», 50 млн), португальский вингер Жеовани Кенда (18 лет, «Спортинг», 45 млн), ивуарийский защитник Усман Диоманде (21 год, «Спортинг», 45 млн) и португальский центрбек Гонсалу Инасиу (23 года, «Спортинг», 45 млн).

Что касается Эредивизи, самыми дорогими являются: нидерландские игроки Квинтен Тимбер (24 года, «Фейеноорд», 30 млн) и Кеннет Тейлор (23 года, «Аякс», 28 млн), марокканский полузащитник Исмаэль Сайбари (24 года, «ПСВ», 27 млн), нидерландский хавбек Джои Верман (26 лет, «ПСВ», 25 млн) и хорватский защитник Йосип Шутало (25 лет, «Аякс», 24 млн).