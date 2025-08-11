Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер Барселоны решил переехать к Роналду из-за ссоры с Фликом
Испания
11 августа 2025, 02:10 |
38
0

Мартинес стал игроком «Аль-Насра»

11 августа 2025, 02:10 |
38
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Мартинес

34-летний испанский защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес стал игроком «Аль-Насра».

Мартинес перед подписанием контракта с новым клубом расторг соглашение с «Барселоной» по обоюдному согласию сторон, поэтому «Аль-Наср» подписал его на правах свободного агента.

По информации испанских СМИ, одной из основных причин ухода Иньиго Мартинеса стал конфликт с главным тренером Ханси-Дитером Фликом. Тренер предупредил центрбека, что его игровое время будет сокращено, а это, очевидно, не понравилось Иньиго.

Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Иньиго Мартинес
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
