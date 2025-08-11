Испания11 августа 2025, 02:10 |
38
0
Лидер Барселоны решил переехать к Роналду из-за ссоры с Фликом
Мартинес стал игроком «Аль-Насра»
11 августа 2025, 02:10 |
38
0
34-летний испанский защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес стал игроком «Аль-Насра».
Мартинес перед подписанием контракта с новым клубом расторг соглашение с «Барселоной» по обоюдному согласию сторон, поэтому «Аль-Наср» подписал его на правах свободного агента.
По информации испанских СМИ, одной из основных причин ухода Иньиго Мартинеса стал конфликт с главным тренером Ханси-Дитером Фликом. Тренер предупредил центрбека, что его игровое время будет сокращено, а это, очевидно, не понравилось Иньиго.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2025, 09:04 10
Илья завершает трансфер во французский клуб
Футбол | 10 августа 2025, 19:59 7
Беспрецедентный случай в истории одесского клуба
Футбол | 10.08.2025, 08:11
Футбол | 11.08.2025, 01:14
Футбол | 10.08.2025, 21:23
Комментарии 0
Популярные новости
09.08.2025, 02:49 3
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
09.08.2025, 09:42 10
09.08.2025, 21:44 1
10.08.2025, 07:51 12
09.08.2025, 11:33 1
09.08.2025, 04:38 2