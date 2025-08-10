Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Центральный защитник Барселоны стал одноклубником Роналду
Саудовская Аравия
10 августа 2025, 07:22 |
465
0

ОФИЦИАЛЬНО. Центральный защитник Барселоны стал одноклубником Роналду

Иньиго Мартинес стал игроком Аль-Насра

10 августа 2025, 07:22 |
465
0
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный защитник Барселоны стал одноклубником Роналду
instagram.com/alnassr

34-летний испанский защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес стал игроком «Аль-Насра».

Об этом сообщила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Мартинес перед подписанием контракта с новым клубом расторг соглашение с «Барселоной» с согласия сторон, поэтому «Аль-Наср» подписал его на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Мартинес сыграл за каталонцев 46 матчей и забил 3 мяча.

Защитник выступал за «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао.

По теме:
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Кудровка подписала воспитанника Шахтера
Аль-Наср Эр-Рияд Барселона Криштиану Роналду Иньиго Мартинес трансферы трансферы Ла Лиги
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10 августа 2025, 07:15 3
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Очередное испытание для Турана в УПЛ между экзаменами в еврокубках

Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Футбол | 09 августа 2025, 09:42 10
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»

Главный тренер «сине-желтых» поделился мнением об игре полузащитника Георгия Судакова

Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 11:33
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Роме сделают невероятное предложение за Довбика. Будет трудно отказаться
Футбол | 10.08.2025, 00:26
Роме сделают невероятное предложение за Довбика. Будет трудно отказаться
Роме сделают невероятное предложение за Довбика. Будет трудно отказаться
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Футбол | 09.08.2025, 19:22
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Рома победила Эвертон. Дерби украинцев закончилось ужасной травмой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
09.08.2025, 13:29 9
Футбол
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
08.08.2025, 15:53 58
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 5
Бокс
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем