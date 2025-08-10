Саудовская Аравия10 августа 2025, 07:22 |
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный защитник Барселоны стал одноклубником Роналду
Иньиго Мартинес стал игроком Аль-Насра
34-летний испанский защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес стал игроком «Аль-Насра».
Об этом сообщила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.
Мартинес перед подписанием контракта с новым клубом расторг соглашение с «Барселоной» с согласия сторон, поэтому «Аль-Наср» подписал его на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Мартинес сыграл за каталонцев 46 матчей и забил 3 мяча.
Защитник выступал за «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао.
