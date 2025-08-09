Стадион Энфилд является рекордсменом АПЛ по количеству голов

Уже на следующей неделе будут сыграны первые матчи АПЛ.

Портал Transfermarkt по этому поводу подготовил интересную статистическую информацию об общем количестве голов, которые были забиты на различных стадионах Англии в матчах АПЛ.

Рекорд результативности принадлежит «Энфилду», на котором в 633 матчах соревнования было забито 1801 гол.

Интересным фактом является то, что в топ-20 присутствуют сразу два домашних стадиона лондонского «Арсенала»: «Эмирейтс Стедиум» и «Хайбери».

Топ-20 стадионов по количеству забитых голов в матчах АПЛ

1801 – Энфилд (Ливерпуль) 1798 – Олд Траффорд (Манчестер Юнайтед) 1768 – Стэмфорд Бридж (Челси) 1653 – Гудисон Парк (Эвертон) 1541 – Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл Юнайтед) 1445 – Вилла Парк (Астон Вилла) 1349 – Уайт Харт Лейн (Тоттенхэм Хотспур) 1302 – Этихад Стедиум (Манчестер Сити) 1161 – Селхерст Парк (Кристал Пелас) 1101 – Эмирейтс Стедиум (Арсенал) 1030 – Аптон Парк (Вест Хэм Юнайтед) 926 – Эвуд Парк (Блэкберн Роверс) 835 – Крейвен Коттедж (Фулхэм) 829 – Сент-Мэрис Стедиум (Саутгемптон) 757 – Элланд Роуд (Лидс Юнайтед) 736 – Хайбери (Арсенал) 688 – Риверсайд (Мидлсбро) 669 – Стадиум оф Лайт (Сандерленд) 654 – Готорнс (Вест Бромвич Альбион) 619 – Кинг Пауэр Стадиум (Лестер Сити)