Стадион Энфилд является рекордсменом АПЛ по количеству голов
Сразу две домашние арены «Арсенала» входят в топ-20
Уже на следующей неделе будут сыграны первые матчи АПЛ.
Портал Transfermarkt по этому поводу подготовил интересную статистическую информацию об общем количестве голов, которые были забиты на различных стадионах Англии в матчах АПЛ.
Рекорд результативности принадлежит «Энфилду», на котором в 633 матчах соревнования было забито 1801 гол.
Интересным фактом является то, что в топ-20 присутствуют сразу два домашних стадиона лондонского «Арсенала»: «Эмирейтс Стедиум» и «Хайбери».
Топ-20 стадионов по количеству забитых голов в матчах АПЛ
- 1801 – Энфилд (Ливерпуль)
- 1798 – Олд Траффорд (Манчестер Юнайтед)
- 1768 – Стэмфорд Бридж (Челси)
- 1653 – Гудисон Парк (Эвертон)
- 1541 – Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл Юнайтед)
- 1445 – Вилла Парк (Астон Вилла)
- 1349 – Уайт Харт Лейн (Тоттенхэм Хотспур)
- 1302 – Этихад Стедиум (Манчестер Сити)
- 1161 – Селхерст Парк (Кристал Пелас)
- 1101 – Эмирейтс Стедиум (Арсенал)
- 1030 – Аптон Парк (Вест Хэм Юнайтед)
- 926 – Эвуд Парк (Блэкберн Роверс)
- 835 – Крейвен Коттедж (Фулхэм)
- 829 – Сент-Мэрис Стедиум (Саутгемптон)
- 757 – Элланд Роуд (Лидс Юнайтед)
- 736 – Хайбери (Арсенал)
- 688 – Риверсайд (Мидлсбро)
- 669 – Стадиум оф Лайт (Сандерленд)
- 654 – Готорнс (Вест Бромвич Альбион)
- 619 – Кинг Пауэр Стадиум (Лестер Сити)
The Premier League returns next week, but which grounds have seen the most goals across the years? ⚽️ pic.twitter.com/ODSlSXft8R— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 9, 2025
