Фабрегас подписал в Комо 36 игроков за последние два сезона

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас за последние два сезона подписал в клуб 36 игроков.

Среди новичков только 11 футболистов провели на поле более 20 матчей (Ассан Диао, Нико Пас, Максанс Какере, Альберто Морено, Максимо Перроне, Янник Энгельгардт, Игнаси Ван дер Бремпт, Альберто Доссена, Марк-Оливер Кемпф, Габриэль Стрефецца, Алю Фадера).

Этим летом «Комо» пополнился 10 игроками на общую сумму примерно 104 миллиона евро.

Новые подписания Комо за время летнего ТВ 2025 года