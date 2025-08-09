Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Фабрегас подписал в Комо 36 игроков за последние два сезона

Лишь 11 новичков итальянской команды провели на поле более 20 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас за последние два сезона подписал в клуб 36 игроков.

Среди новичков только 11 футболистов провели на поле более 20 матчей (Ассан Диао, Нико Пас, Максанс Какере, Альберто Морено, Максимо Перроне, Янник Энгельгардт, Игнаси Ван дер Бремпт, Альберто Доссена, Марк-Оливер Кемпф, Габриэль Стрефецца, Алю Фадера).

Этим летом «Комо» пополнился 10 игроками на общую сумму примерно 104 миллиона евро.

Новые подписания Комо за время летнего ТВ 2025 года

  • Хесус Родригес (Реал Бетис) – 22,5 млн
  • Николас Кюн (Селтик) – 19 млн
  • Мартин Батурина (Динамо Загреб) – 18 млн
  • Джайден Аддаи (АЗ Алкмар) – 14 млн
  • Максимо Перроне (Ман Сити) – 13,00 млн
  • Алекс Валле (Барселона) – 6 млн
  • Игнас Ван дер Бремпт (РБ Зальцбург) – 5 млн
  • Хакобо Рамон (Реал Мадрид) – 2,5 млн
  • Лука Маццетилло (Фрозиноне) – 2 млн
  • Феллипе Джек (Палмейрас) – 2 млн

