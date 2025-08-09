Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 августа 2025, 17:19
Номинанты на звание лучшего тренера года. Статистика претендентов

Наставник «ПСЖ» имеет преимущество как по цифрам, так и по количеству выигранных трофеев

09 августа 2025, 17:19
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Недавно France Football объявил пятерку претендентов на трофей Йохана Кройфа (лучший тренер года). Этими кандидатами стали наставники: «ПСЖ» Луис Энрике, «Барселоны» Ханси Флик, «Ливерпуля» Арне Слот, «Наполи» Антонио Конте и «Челси» Энцо Мареска.

Лучшую статистику за прошлый сезон имел Энрике, который в среднем набирал 2,37 очка за матч (из 3 возможных).

По количеству завоеванных трофеев также лидирует испанец – 4 (Лига чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции).

Статистика претендентов на звание лучшего тренера года

  • Луис Энрике (ПСЖ) – 65 М: 49 В, 7 Н, 9 П (ОЗМ: 2,37), 4 трофея (ЛЧ, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции)
  • Ханси Флик (Барселона) – 60 М: 44 В, 7 Н, 9 П (ОЗМ: 2,32), 3 трофея (чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании)
  • Арне Слот (Ливерпуль) – 56 М: 38 В, 9 Н, 9 П (ОЗМ: 2,20), 1 трофей (чемпионат Англии)
  • Антонио Конте (Наполи) – 41 М: 26 В, 10 Н, 5 П (ОЗМ: 2,15), 1 трофей (чемпионат Италии)
  • Энцо Мареска (Челси) – 64 М: 41 В, 9 Н, 14 П (ОЗМ: 2,06), 2 трофея (Лига конференций, клубный чемпионат мира)

* М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ОЗМ – очки за матч

