Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
09.08.2025 14:45 – FT 1 : 1
Фиорентина
Товарищеские матчи
09 августа 2025, 16:40 | Обновлено 09 августа 2025, 16:51
Манчестер Юнайтед одолел Фиорентину в товарищеском матче

Английский и итальянский клубы разошлись миром

Манчестер Юнайтед одолел Фиорентину в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В субботу, 9 августа, состоялся товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентиной».

Встречу принимал стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 14:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первыми вперед благодаря голу Зома вышли гости из Италии, после чего Робин Госенс срезал мяч в свои ворота и сравнял счет на табло. Больше голов зрители не увидели.

После основного времени команды провели серию пенальти, в которой точнее оказались «красные дьяволы».

Товарищеский матч.

Манчестер Юнайтед – Фиорентина – 1:1 (5:4 по пенальти)

Голы: Госенс, 25 (автогол) – Зом, 8

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
