Манчестер Юнайтед одолел Фиорентину в товарищеском матче
Английский и итальянский клубы разошлись миром
В субботу, 9 августа, состоялся товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентиной».
Встречу принимал стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 14:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первыми вперед благодаря голу Зома вышли гости из Италии, после чего Робин Госенс срезал мяч в свои ворота и сравнял счет на табло. Больше голов зрители не увидели.
После основного времени команды провели серию пенальти, в которой точнее оказались «красные дьяволы».
Товарищеский матч.
Манчестер Юнайтед – Фиорентина – 1:1 (5:4 по пенальти)
Голы: Госенс, 25 (автогол) – Зом, 8
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец окажется в топ-команде Европы
Украинец завершил переход в «ПСЖ»