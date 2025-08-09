Манчестер Юнайтед одолел Фиорентину в товарищеском матче

В субботу, 9 августа, состоялся товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентиной».

Встречу принимал стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 14:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первыми вперед благодаря голу Зома вышли гости из Италии, после чего Робин Госенс срезал мяч в свои ворота и сравнял счет на табло. Больше голов зрители не увидели.

После основного времени команды провели серию пенальти, в которой точнее оказались «красные дьяволы».

Товарищеский матч.

Манчестер Юнайтед – Фиорентина – 1:1 (5:4 по пенальти)

Голы: Госенс, 25 (автогол) – Зом, 8

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.