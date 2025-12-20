Мактоминей рассказал, почему игроки становятся лучше после ухода из МЮ

Лидер «Наполи» Скотт Мактоминей прокомментировал рассказы о том, что игроки, уходящие из «Манчестер Юнайтед», в новых клубах становятся лучше:

«Слишком просто говорить «о, они ушли из Ман Юнайтед и теперь у них все хорошо». В мой последний год в клубе я играл хорошо. Я забил 10 голов и мы выиграли трофей.

Возможно, смена обстановки помогает, но есть и игроки, о которых говорят не так много. Одними все восхищаются. Все зависит от индивидуальности. Для меня это слишком легкое оправдание – обвинять «Манчестер Юнайтед» как клуб. Когда я там был, они делали для меня все. Помогали с питанием, тренировками, тактикой, независимо от того, кто был менеджером. Все сделано для того, чтобы ты добился успеха. Это не так, что они не дают того, что дают другие клубы. Миф о том, что после ухода игроки становятся лучше, сводится к уверенности в себе».