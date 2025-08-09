Дебютант Руха: Ярмоленко – легенда футбола. Это мой кумир»

15-летний дебютант львовского «Руха» Олег Дюринец поделился эмоциями от дебюта в УПЛ против «Динамо» и объяснил, почему сфотографировался с Андреем Ярмоленко.

– Очень рад, что сыграл против такой именитой команды, гранда украинского футбола. Очень рад, что тренерский штаб и руководство доверили мне, чтобы я вышел на поле. В общем эмоции просто неотразимы.

После матча поздравил всех игроков противоположной команды. Все к матчу говорили, чтобы я готовился, что все будет хорошо. Лучшая поддержка – когда к тебе приходит мама на футбол, это просто неотразимо.

– Ты сфотографировался с Ярмоленко.

– Конечно, это легенда футбола. Хочу походить на него. Для меня он – украинский кумир, – сказал Дзюринец.