Дебютант Руха: Ярмоленко – легенда футбола. Это мой кумир»
Олег Дюринец поделился впечатлениями от матча против «Динамо»
15-летний дебютант львовского «Руха» Олег Дюринец поделился эмоциями от дебюта в УПЛ против «Динамо» и объяснил, почему сфотографировался с Андреем Ярмоленко.
– Очень рад, что сыграл против такой именитой команды, гранда украинского футбола. Очень рад, что тренерский штаб и руководство доверили мне, чтобы я вышел на поле. В общем эмоции просто неотразимы.
После матча поздравил всех игроков противоположной команды. Все к матчу говорили, чтобы я готовился, что все будет хорошо. Лучшая поддержка – когда к тебе приходит мама на футбол, это просто неотразимо.
– Ты сфотографировался с Ярмоленко.
– Конечно, это легенда футбола. Хочу походить на него. Для меня он – украинский кумир, – сказал Дзюринец.
