Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дебютант Руха: Ярмоленко – легенда футбола. Это мой кумир»
Украина. Премьер лига
Дебютант Руха: Ярмоленко – легенда футбола. Это мой кумир»

Олег Дюринец поделился впечатлениями от матча против «Динамо»

ФК Рух. Олег Дюринец

15-летний дебютант львовского «Руха» Олег Дюринец поделился эмоциями от дебюта в УПЛ против «Динамо» и объяснил, почему сфотографировался с Андреем Ярмоленко.

– Очень рад, что сыграл против такой именитой команды, гранда украинского футбола. Очень рад, что тренерский штаб и руководство доверили мне, чтобы я вышел на поле. В общем эмоции просто неотразимы.

После матча поздравил всех игроков противоположной команды. Все к матчу говорили, чтобы я готовился, что все будет хорошо. Лучшая поддержка – когда к тебе приходит мама на футбол, это просто неотразимо.

– Ты сфотографировался с Ярмоленко.

– Конечно, это легенда футбола. Хочу походить на него. Для меня он – украинский кумир, – сказал Дзюринец.

Олег Дзюринец Динамо Киев Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
