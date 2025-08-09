Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владимир ОЗИМАЙ: «Можно сказать, я стал джокером Динамо»
09 августа 2025, 04:47 | Обновлено 09 августа 2025, 05:37
Владимир ОЗИМАЙ: «Можно сказать, я стал джокером Динамо»

Хавбек Динамо U19 забил гол в ворота сверстников из львовского Руха

Владимир ОЗИМАЙ: «Можно сказать, я стал джокером Динамо»
ФК Динамо. Владимир Озимай,

Полузащитник «Динамо» U-19 Владимир Озимай, выйдя на замену, стал автором решающего гола в ворота львовского «Руха», благодаря которому киевляне на выезде победили со счетом 2:1. После матча «джокер» команды прокомментировал волевую победу над соперником:

– Игра складывалась непросто. Тенденция, что мы создаем много моментов, но не реализуем их, началась еще с первого тура. Так получилось, что сегодня, к счастью, мы забили свои мячи и «вырвали» три очка.

– А что произошло в ситуации, когда вы пропустили мяч? Показалось, тот гол был случайным?

– Такое бывает, когда у соперника один-два полумомента почти за всю игру, по крайней мере за первый тайм, и они их или его реализуют, а мы не можем забить. Ничего страшного, главное, что продолжили дальше играть, давить и в итоге все-таки дожали.

– Что тренер сказал, когда вы выходили на замену? Какие установки и задания давал?

– Игорь Костюк сказал играть только вперед, не бояться рисковать, наносить больше ударов, выигрывать подборы, цепляться за каждый мяч. Я вышел на замену вместе с Максом Коробовым, который стал играть правого нападающего. У него есть скорость, он умеет делать хорошие прострелы. Задача была играть вперед, найти моменты, чтобы забить.

– Можно ли назвать Максима Коробова защитником атакующего плана?

– Именно в этой игре получилось так, что он вышел на позицию правого нападающего. Мы с ним договорились, что как только я ему отдаю мяч на фланг, он делает передачу, в зоне завершения уже должны быть наши игроки, которые забьют. Когда я забивал, так и получилось: был розыгрыш на фланге, передача в центр, где Паша Люсин отдал мне мяч под удар, и я пробил на исполнение.

– То есть замены сработали, и вы стали своеобразным «джокером»?

– Можно и так сказать. Сначала вышел немного неуверенно, пробовал играть в глубину, но не добивал, не перебивал игроков. Потом тренер внес коррективы, я начал играть немного по-другому, и так получилось, что это принесло свои плоды.

– «Динамо» U19 понемногу обновляется, есть новые игроки в составе, но уже сейчас видно, что у команды есть характер, ведь вы одержали первую волевую победу?

– Да, почти все ребята пришли из Академии, они почти не привлекались к матчам в прошлом сезоне, но в ДЮФЛ они тоже играли с «Рухом», у них также была игра в финале, борьба, и они так же вырвали волевую победу. И сейчас, можно сказать, произошло почти то же самое. Ребята будут прогрессировать, я верю в это, не важно, что они не играли в прошлом сезоне, – у них все еще впереди, и у нас все будет хорошо.

– Следующий матч у команды тоже выездной, уже третий подряд, есть ли проблемы, связанные с постоянными разъездами?

– Ездить придется в любом случае, поэтому не важно, когда это делать – в первом круге или во втором. Наша задача – выходить на поле и побеждать, не важно, где именно, в каком городе. Повторюсь, у нас одна задача – это каждый раз добывать три очка.

По теме:
Игорь КОСТЮК: «Динамо выиграло благодаря характеру и самоотдачи»
Иван ФЕДЫК: «Рух сам себе забил три мяча. После этого было тяжело»
БУЯЛЬСКИЙ: «Футбол состоит из ошибок. Все решится в матче на Кипре»
Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Рух Львов Рух Львов U-19 Рух - Динамо Владимир Озимай
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
