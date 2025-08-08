Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
08 августа 2025, 05:59 | Обновлено 08 августа 2025, 06:18
Кирилл Осипенко и Владимир Озимай принесли победу столичной команде

ВИДЕО. Динамо U-19 одержало волевую победу над сверстниками из Руха
ФК Динамо

Во втором туре чемпионата Украины U-19 «Динамо» встретилось в гостях, на стадионе имени Богдана Маркевича во Винниках, с «Рухом».

Киевляне начали матч активно и создали первый опасный момент уже на второй минуте, когда Кирилл Осипенко нанес мощный, но неточный удар. Позже Люсин бил головой после острой подачи от Дехтяря. На 10-й минуте в игре пришлось активно вступать вратарю «Руха» Клименко, когда Осипенко нанес первый удар в створ из пределов штрафной площади. Через минуту вратарь снова спас «Рух», перехватив мяч после острого прострела Задорожного от лицевой.

Несмотря на преимущество «бело-синих» в первые минуты, счет неожиданно открыл хозяин поля. На 15-й минуте Джурабаев прорвался левым флангом к штрафной киевлян и прострелил в центр на Дмитрия Себро. На его удар бросился Захарченко и заблокировал его, однако со второго раза Себро отправил мяч в сетку.

Пропустив гол, динамовцы стали еще активнее идти в атаку, давить на соперника, создавая моменты один за другим. Чем меньше оставалось времени до конца тайма, тем сильнее хозяева поля прижимались к своим воротам, фактически поставив «автобус», в то время как динамовцы зажали львовян в их штрафной. Но снова свою команду спасал голкипер «желто-черных» Клименко.

Картина игры не изменилась и после перерыва. Опасно били в начале тайма Осипенко и Ищенко. Люсин смещался с фланга в центр, обводя нескольких игроков, и красиво закручивал мяч в дальний угол, но не попал в створ. Львовяне имели полумомент после стандарта на 73-й минуте, однако вовремя вышел из ворот Вячеслав Суркис и забрал мяч.

Защита львовян в конце концов не выдержала динамовского давления на 77-й минуте, когда против Озимая нарушили правила в штрафной. Арбитр без колебаний назначил пенальти, который уверенно реализовал Осипенко (1:1).

«Бело-синие» с новыми силами пошли вперед, чтобы вырвать победу. Опасный момент имел Денис Дикий, прорвавшийся к воротам с левого фланга и стрелявший в ближнем бою, но попал в вратаря.

На 86-й минуте динамовцы забили победный гол. После розыгрыша углового мяч выбили, но началась атака вторым темпом. Огородник отдал мяч в центр, где Люсин опередил соперника и откинул под удар Озимаю. Владимир метров с 18-ти пробил в один касание точно в угол, став настоящим джокером матча (1:2).

В оставшееся время хозяева поля пытались спастись от поражения, выполнили несколько угловых. Лучший момент был на пятой компенсированной минуте у Мужиловского, который не попал в створ с нескольких метров. Киевляне в итоге удержали победный счет, одержав таким образом волевую победу над непростым соперником.

Чемпионат Украины U-19. 2-й тур

07.08.2025. Винники. Стадион им. Богдана Маркевича

Рух Львов – Динамо Киев – 1:2

Голы: Себро, 15 – Осипенко, 77 (пен), Озимай, 86

Рух: 12. Клименко, 3. Левицкий, 6. Ясинский, 4. Кигницкий, 23. Баршак (20. Муха, 72), 10. Рыбак (8. Угринчук, 46), 9. Бондарь, 2. Мужиловский, 7. Джурабаев (к) (5. Гордеев, 90), 17. Кирикович (11. Денисов, 46), 19. Себро (14. Шелепинский, 46)

Динамо: 71. Суркис, 2. Рыбак (23. Чалый, 75), 4. Огородник, 34. Захарченко, 3. Дехтярь, 14. Ищенко (13. Коробов, 62), 11. Губенко (6. Иваськов, 88), 8. Люсин, 22. Осипенко (к), 19. Задорожный (15. Дикий, 75), 17. Гродзинский (18. Озимай, 62)

Предупреждения: Себро, 24, К. Рыбак, 32 – Ищенко, 59, О. Рыбак, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея

Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
