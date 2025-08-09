Соперница Свитолиной: чемпионка Уимблдона-2024 повесила бублик в Цинциннати

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка, посеяная под 10-м номером, поборется против победительницы Уимблдона-2024 Барборы Крейчиковой (Чехия, WTA 80), которая на старте американского тысячника в трех сетах одолела Алишу Паркс (США, WTA 71) за 2 часа.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Алиша Паркс (США) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 4:6, 6:4, 0:6

Это была вторая встреча соперниц. В 2022 году Барбора обыграла Алишу в четвертьфинале соревнований в Остраве.

Крейчикова в четвертый раз играет на кортах Цинциннати. Ее лучшим результатом является четвертьфинал в 2021 году.

Ранее Свитолина дважды встречалась с Барборой и дважды потерпела поражение. Элина уступила чешке в 1/16 финала Ролан Гаррос 2021 и в 1/8 финала Олимпийских игр 2024 в Париже.

Соперницы украинок в 1/32 финала Цинциннати:

1/32 финала: Элина Свитолина [10] – Барбора Крейчикова

1/32 финала: Марта Костюк [25] – Татьяна Мария

1/32 финала: Даяна Ястремская [32] – Виктория Томова [Q]

