Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе впечатлил своими поступками. Его деятельность заслуживает уважения
Другие новости
09 августа 2025, 03:57 |
62
0

Мбаппе впечатлил своими поступками. Его деятельность заслуживает уважения

Килиан Мбаппе и его благотворительная деятельность

09 августа 2025, 03:57 |
62
0
Мбаппе впечатлил своими поступками. Его деятельность заслуживает уважения
Instagram. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе продолжает вдохновлять не только на поле, но и за его пределами.

Через свой фонд «Inspired by KM» (IBKM) он активно поддерживает образование и спорт в Африке и Южной Америке, помогая сообществам, нуждающимся в поддержке.

Мбаппе инвестирует в Камерун, где родился его отец, с пожертвованиями более $1 млн. Фонд строит и обновляет школы по всей стране, включая учебные классы в Дуале и новую школу в Яунде. Недавний визит в Камерун подтвердил его приверженность улучшению образования для детей, в том числе для детей с нарушениями слуха.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В Алжире фонд Мбаппе поддерживает несколько проектов, включая строительство футбольных полей в Тифритине и Тагме, а также создание ремесленного центра в Ферауне, направленного на помощь домохозяйкам. Эти инициативы подчеркивают более широкий подход фонда к развитию спорта и социальной интеграции.

Также Килиан Мбаппе профинансировал строительство футбольного поля и школы в Перу. На опубликованных кадрах видно готовое современное поле и стройку учебного заведения, завершение которой ожидается в ближайшее время.

Мбаппе не только добивается успехов в футболе, но и активно работает над улучшением условий жизни в нуждающихся регионах, помогая создать лучшие возможности для будущих поколений.

По теме:
Самая красивая футбольная журналистка устроила самый жаркий душ этого лета
ФОТО. 40-летний Криштиану Роналду шокировал фанатов своей формой
ФОТО. Бывшая Милевского показала своего парня. Он – экс-динамовец
фото lifestyle Килиан Мбаппе Реал Мадрид благотворительность
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Футбол | 08 августа 2025, 07:36 7
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала

Специалист считает, что Андрей может быть основным в королевском клубе

Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Футбол | 08 августа 2025, 15:53 55
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ
Наконец-то! Романо поставил точку в трансферной саге Забарного и ПСЖ

Илья продолжит карьеру в Париже

В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Бокс | 08.08.2025, 08:20
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Тер Штеген отреагировал на то, что Барса лишила его капитанской повязки
Футбол | 09.08.2025, 04:01
Тер Штеген отреагировал на то, что Барса лишила его капитанской повязки
Тер Штеген отреагировал на то, что Барса лишила его капитанской повязки
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»
Футбол | 08.08.2025, 21:12
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Если у вас нет амбиций, вы не будете играть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 4
Футбол
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
07.08.2025, 23:59
Футбол
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
07.08.2025, 10:24 8
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем