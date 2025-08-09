Мбаппе впечатлил своими поступками. Его деятельность заслуживает уважения
Килиан Мбаппе и его благотворительная деятельность
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе продолжает вдохновлять не только на поле, но и за его пределами.
Через свой фонд «Inspired by KM» (IBKM) он активно поддерживает образование и спорт в Африке и Южной Америке, помогая сообществам, нуждающимся в поддержке.
Мбаппе инвестирует в Камерун, где родился его отец, с пожертвованиями более $1 млн. Фонд строит и обновляет школы по всей стране, включая учебные классы в Дуале и новую школу в Яунде. Недавний визит в Камерун подтвердил его приверженность улучшению образования для детей, в том числе для детей с нарушениями слуха.
В Алжире фонд Мбаппе поддерживает несколько проектов, включая строительство футбольных полей в Тифритине и Тагме, а также создание ремесленного центра в Ферауне, направленного на помощь домохозяйкам. Эти инициативы подчеркивают более широкий подход фонда к развитию спорта и социальной интеграции.
Также Килиан Мбаппе профинансировал строительство футбольного поля и школы в Перу. На опубликованных кадрах видно готовое современное поле и стройку учебного заведения, завершение которой ожидается в ближайшее время.
Мбаппе не только добивается успехов в футболе, но и активно работает над улучшением условий жизни в нуждающихся регионах, помогая создать лучшие возможности для будущих поколений.
❗️Through his foundation named Inspired by KM, Kylian Mbappé has built a school and a football pitch in Peru, a school in Cameroon and a football pitch in Algeria. pic.twitter.com/8CsIWDgN5F— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 8, 2025
