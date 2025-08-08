Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Историческая таблица. Все финалы женского Canadian Open в Открытой эре
WTA
08 августа 2025, 20:47 | Обновлено 08 августа 2025, 21:06
В финале Виктория Мбоко из Канады переиграла Наоми Осаку из Японии

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко и Наоми Осака

Канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 85) стала настоящим открытием турнира WTA 1000 в Монреале.

В финале она в трех сетах обыграла бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку (WTA 49) со счетом 2:6, 6:4, 6:1 и завоевала свой первый титул в туре WTA.

На пути к победе 18-летняя Мбоко одолела нескольких сеяных соперниц. Во втором круге она переиграла американку Софию Кенин (WTA 29), 1/8 финала сенсационно выбила главную фаворитку турнира – Коко Гофф (WTA 2), а в полуфинале справилась с Еленой Рыбакиной (WTA 10).

Мбоко стала лишь второй теннисисткой в истории, которая выиграла свой дебютный WTA-титул именно на турнире серии WTA 1000. Первой это сделала Наоми Осака, победившая в Индиан-Уэллс в 2018 году.

Канадка начинала сезон за пределами топ-300 мирового рейтинга. Впервые в топ-100 она вошла в июне, а после победы на Canadian Open совершила прыжок сразу на 24-ю строчку.

Мбоко стала лишь второй самой молодой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось обыграть четырех чемпионок турниров Большого шлема на одном соревновании. Ранее это удавалось только Серене Уильямс.

Больше всего побед на Canadian Open в Открытой эре имеют: Крис Эверт, Моника Селеш (по 4), Мартина Навратилова, Серена Уильямс, Симона Халеп (по 3).

Все финалы женского Canadian Open в Открытой эре.

Видеофрагменты финала

Виктория Мбоко Наоми Осака WTA Монреаль статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
