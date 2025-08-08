Дополнительные матчи. Чемпионка и финалистка Монреаля снялись с Цинциннати
Виктория Мбоко и Наоми Осака пропустят хардовый американский тысячник
Канадская теннисистка Виктория Мбоко и бывшая первая ракетка мира Наоми Осака из Японии не сыграют на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Мбоко и Осака в ночь на 8 августа канадка и японка сыграли в финале канадского тысячника в Монреале – победу в трех сетах одержала Виктория.
Виктория отказалась от участия из-за травмы запястья, а Наоми сменила свое расписание.
Мбоко и Осака должны были стартовать в Цинциннати со второго раунда (поскольку добрались до решающего поединка в Монреале) и встретиться сразу же с сеяными теннисистками.
Согласно правилам, если теннисистка снимается с турнира из-за выступлений на предыдущих соревнований, то в основную сетку попадают два лаки-лузера.
Таким образом, в Цинциннати будут сыграны два дополнительных матча: Ива Йович – Солана Сиерра, Кристина Букша – Юань Юэ.
