Дополнительные матчи. Чемпионка и финалистка Монреаля снялись с Цинциннати

Канадская теннисистка Виктория Мбоко и бывшая первая ракетка мира Наоми Осака из Японии не сыграют на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Мбоко и Осака в ночь на 8 августа канадка и японка сыграли в финале канадского тысячника в Монреале – победу в трех сетах одержала Виктория.

Виктория отказалась от участия из-за травмы запястья, а Наоми сменила свое расписание.

Мбоко и Осака должны были стартовать в Цинциннати со второго раунда (поскольку добрались до решающего поединка в Монреале) и встретиться сразу же с сеяными теннисистками.

Согласно правилам, если теннисистка снимается с турнира из-за выступлений на предыдущих соревнований, то в основную сетку попадают два лаки-лузера.

Таким образом, в Цинциннати будут сыграны два дополнительных матча: Ива Йович – Солана Сиерра, Кристина Букша – Юань Юэ.