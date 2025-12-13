Ангелина Калинина – Кристина Буша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Лиможе
13 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.
В полуфинале украинка сыграет против представительницы Испании и первой сеяной соревнований Кристины Букши (WTA 54). Встреча начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница матча в финале поборется либо с Анной-Леной Фридзам, либо с Эльзой Жакемо.
