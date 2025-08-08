Игрок больших игр. Сколько голов забил Месси в финалах при Гвардиоле?

Аргентинец Лионель Месси проводит свои последние футбольные минуты в американском «Интер Майами», а испанский тренер Пеп Гвардиола переживает не лучшие времена в «Манчестер Сити». Однако в те времена, когда они оба были в составе «Барселоны», они были лучшими в мире.

Под руководством Гвардиолы Месси сыграл в 14 финалах различных турниров, в которых отличился 16 забитыми мячами.

Всего за время работы с испанским тренером аргентинец провел 219 матчей, забил 211 голов, отдал 94 результативные передачи, завоевал 14 трофеев и 4 награды «Золотой мяч».