Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
08 августа 2025, 19:07 |
56
2

Игрок больших игр. Сколько голов забил Месси в финалах при Гвардиоле?

Аргентинец отличился большим количеством забитых мячей, чем сыгранных матчей

Игрок больших игр. Сколько голов забил Месси в финалах при Гвардиоле?
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинец Лионель Месси проводит свои последние футбольные минуты в американском «Интер Майами», а испанский тренер Пеп Гвардиола переживает не лучшие времена в «Манчестер Сити». Однако в те времена, когда они оба были в составе «Барселоны», они были лучшими в мире.

Под руководством Гвардиолы Месси сыграл в 14 финалах различных турниров, в которых отличился 16 забитыми мячами.

Всего за время работы с испанским тренером аргентинец провел 219 матчей, забил 211 голов, отдал 94 результативные передачи, завоевал 14 трофеев и 4 награды «Золотой мяч».

Лионель Месси Пеп Гвардиола Барселона статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
