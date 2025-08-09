Это не Усик. Известный украинский боксер может дебютировать в футболе
«Днестр» предложил сотрудничество Сергею Деревянченко
Известный украинский боксер Сергей Деревянченко (16–6, 10 КО), который выступает в лимите второго среднего веса (до 76,6 кг), может дебютировать в футболе.
Чемпион Украины среди любителей, клуб «Днестр» предложил бывшему претенденту на титул чемпиона мира сотрудничество:
«Welcome to the team, Сергей Деревянченко. ФК «Днестр» бросил вызов самому себе – мы хотим стать еще сильнее. И для этого нам нужен кто-то, кто умеет бороться до конца, кто знает, что такое настоящая выносливость и командный дух.
Мы знаем, что ты мастер ринга, но предлагаем тебе попробовать свои силы и на футбольном поле. Вместе мы сможем забивать не только нокаутирующие удары, но и победные голы! Присоединяйся к нашей команде – будем вместе выигрывать новые бои и матчи!» – обратился с официальным заявлением футбольный клуб.
Деревянченко оставил комментарий под этим обращением и опубликовал эмодзи с огнем.
