Это не Усик. Известный украинский боксер может дебютировать в футболе

Известный украинский боксер Сергей Деревянченко (16–6, 10 КО), который выступает в лимите второго среднего веса (до 76,6 кг), может дебютировать в футболе.

Чемпион Украины среди любителей, клуб «Днестр» предложил бывшему претенденту на титул чемпиона мира сотрудничество:

«Welcome to the team, Сергей Деревянченко. ФК «Днестр» бросил вызов самому себе – мы хотим стать еще сильнее. И для этого нам нужен кто-то, кто умеет бороться до конца, кто знает, что такое настоящая выносливость и командный дух.

Мы знаем, что ты мастер ринга, но предлагаем тебе попробовать свои силы и на футбольном поле. Вместе мы сможем забивать не только нокаутирующие удары, но и победные голы! Присоединяйся к нашей команде – будем вместе выигрывать новые бои и матчи!» – обратился с официальным заявлением футбольный клуб.

Деревянченко оставил комментарий под этим обращением и опубликовал эмодзи с огнем.