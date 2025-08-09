Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Бокс
  3. Новости бокса
  4. Это не Усик. Известный украинский боксер может дебютировать в футболе
Профессиональный бокс
09 августа 2025, 10:34 |
649
0

Это не Усик. Известный украинский боксер может дебютировать в футболе

«Днестр» предложил сотрудничество Сергею Деревянченко

09 августа 2025, 10:34 |
649
0
Это не Усик. Известный украинский боксер может дебютировать в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Деревянченко

Известный украинский боксер Сергей Деревянченко (16–6, 10 КО), который выступает в лимите второго среднего веса (до 76,6 кг), может дебютировать в футболе.

Чемпион Украины среди любителей, клуб «Днестр» предложил бывшему претенденту на титул чемпиона мира сотрудничество:

«Welcome to the team, Сергей Деревянченко. ФК «Днестр» бросил вызов самому себе – мы хотим стать еще сильнее. И для этого нам нужен кто-то, кто умеет бороться до конца, кто знает, что такое настоящая выносливость и командный дух.

Мы знаем, что ты мастер ринга, но предлагаем тебе попробовать свои силы и на футбольном поле. Вместе мы сможем забивать не только нокаутирующие удары, но и победные голы! Присоединяйся к нашей команде – будем вместе выигрывать новые бои и матчи!» – обратился с официальным заявлением футбольный клуб.

Деревянченко оставил комментарий под этим обращением и опубликовал эмодзи с огнем.

По теме:
Экс-хавбек Шахтера и Днепра-1 заявился за аматорский клуб
Украинский боксер: «Я говорил, что мой последний бой будет в 40 лет»
Украинский боксер: «Ломаченко? Наверное, для него это очень больно»
чемпионат Украины по футболу среди аматоров Днестр Залещики Сергей Деревянченко
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома определила, куда готова продать Артема Довбика
Футбол | 09 августа 2025, 04:57 5
Рома определила, куда готова продать Артема Довбика
Рома определила, куда готова продать Артема Довбика

«Волки» предложили футболиста «Милану» и «Ювентусу»

Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Футбол | 08 августа 2025, 21:30 1
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ

Украинец окажется в топ-команде Европы

Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Футбол | 08.08.2025, 13:03
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Тренер Дюбуа наконец объяснил, почему Даниэль не встал после удара Усика
Бокс | 09.08.2025, 05:15
Тренер Дюбуа наконец объяснил, почему Даниэль не встал после удара Усика
Тренер Дюбуа наконец объяснил, почему Даниэль не встал после удара Усика
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.08.2025, 08:40
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 8
Бокс
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 106
Футбол
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
08.08.2025, 12:05 2
Хоккей
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем