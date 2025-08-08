Польша, Швеция и Кипр одержали наибольшее количество побед в евросезоне
Сколько уже имеет в своем активе Украина?
Завершилась очередная еврокубковая неделя.
Интересна статистика по общему количеству побед во всех турнирах странами-участницами еврокубков.
Наибольшее количество побед на данный момент имеют Польша, Швеция и Кипр – по 10.
Уэльс является единственной страной, которая сезон 2025/26 закончит без побед в своем активе.
Украинские клубы одержали уже 7 побед: 3 – «Шахтер», 2 – «Динамо», 2 – «Полесье».
Количество побед в евросезоне 2025/26
- 10 – Польша, Швеция, Кипр
- 7 – Украина, Исландия
- 6 – Албания, Беларусь, Северная Македония, Нидерланды, Дания, Фарерские острова, Ирландия, Азербайджан, Сербия, Румыния
- 5 – Андорра, Австрия, Португалия, Шотландия, Норвегия, Израиль, Латвия, Финляндия, Косово, Казахстан, Эстония
- 4 – Босния и Герцеговина, Мальта, Армения, Венгрия, Турция, Болгария, Чехия, Словения, Молдова
- 3 – Гибралтар, Грузия, Словакия, Литва, Бельгия, Хорватия, Швейцария
- 2 – Черногория, Северная Ирландия, Люксембург
- 1 – Греция, Сан-Марино, Лихтенштейн
- 0 – Уэльс
📈 Number of wins this European season (as of 8 Aug):— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 8, 2025
🔟 🇵🇱🇸🇪🇨🇾
9⃣ -
8⃣ -
7⃣ 🇺🇦🇮🇸
6⃣ 🇧🇾🇦🇱🇲🇰🇳🇱🇩🇰🇫🇴🇮🇪🇦🇿🇷🇸🇷🇴
5⃣ 🇦🇩🇦🇹🇵🇹🏴🇳🇴🇮🇱🇱🇻🇫🇮🇽🇰🇰🇿🇪🇪
4⃣ 🇧🇦🇲🇹🇦🇲🇭🇺🇹🇷🇧🇬🇨🇿🇸🇮🇲🇩
3⃣ 🇬🇮🇬🇪🇸🇰🇱🇹🇧🇪🇭🇷🇨🇭
2⃣ 🇲🇪☘️🇱🇺
1⃣ 🇬🇷🇸🇲🇱🇮
0⃣ 🏴🇫🇷
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кингсли Коман привлекает внимание клуба из Саудовской Аравии
Президент WBO Густаво Оливерье высказался о возможном бое с Паркером