Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
08 августа 2025, 15:46 |
Польша, Швеция и Кипр одержали наибольшее количество побед в евросезоне

Сколько уже имеет в своем активе Украина?

Польша, Швеция и Кипр одержали наибольшее количество побед в евросезоне
ФК Шахтер

Завершилась очередная еврокубковая неделя.

Интересна статистика по общему количеству побед во всех турнирах странами-участницами еврокубков.

Наибольшее количество побед на данный момент имеют Польша, Швеция и Кипр – по 10.

Уэльс является единственной страной, которая сезон 2025/26 закончит без побед в своем активе.

Украинские клубы одержали уже 7 побед: 3 – «Шахтер», 2 – «Динамо», 2 – «Полесье».

Количество побед в евросезоне 2025/26

  • 10 – Польша, Швеция, Кипр
  • 7 – Украина, Исландия
  • 6 – Албания, Беларусь, Северная Македония, Нидерланды, Дания, Фарерские острова, Ирландия, Азербайджан, Сербия, Румыния
  • 5 – Андорра, Австрия, Португалия, Шотландия, Норвегия, Израиль, Латвия, Финляндия, Косово, Казахстан, Эстония
  • 4 – Босния и Герцеговина, Мальта, Армения, Венгрия, Турция, Болгария, Чехия, Словения, Молдова
  • 3 – Гибралтар, Грузия, Словакия, Литва, Бельгия, Хорватия, Швейцария
  • 2 – Черногория, Северная Ирландия, Люксембург
  • 1 – Греция, Сан-Марино, Лихтенштейн
  • 0 – Уэльс
Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций статистика Шахтер Донецк Динамо Киев Полесье Житомир
