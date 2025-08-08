Криштиану РОНАЛДУ: «Он принял правильное решение»

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал переход Жоау Феликса к «рыцарям Неджда»:

«Для Жоау Феликса было лучше перейти в саудовский клуб, чем играть в португальской лиге. Он принял правильное решение».

Жоау Феликс этим летом перешел из «Челси» в «Аль-Наср» за сумму около 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Жоау Феликс провел 41 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» завершил подписание 120-миллионного нападающего.