Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Корейская семерка. Клуб Лос-Анджелес ярко презентовал Сон Хын Мина
Major League Soccer
08 августа 2025, 05:45 | Обновлено 08 августа 2025, 06:04
160
0

ФОТО. Корейская семерка. Клуб Лос-Анджелес ярко презентовал Сон Хын Мина

Экс-капитан Тоттенхэма взял себе привычный игровой номер 7

08 августа 2025, 05:45 | Обновлено 08 августа 2025, 06:04
160
0
ФОТО. Корейская семерка. Клуб Лос-Анджелес ярко презентовал Сон Хын Мина
ФК Лос-Анджелес. Сон Хын Мин

Бывший капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин официально стал игроком клуба MLS «Лос-Анджелес».

Это был рекордный трансфер MLS. За звезду корейского футбола заплатили около 26,5 миллионов долларов.

Контракт 33-летнего игрока рассчитан до 2027 года с опциями продления до 2028 и 2029 годов.

Уже состоялось официальное представление. Футболист был представлен на стадионе BMO. Он отметил: «Я здесь, чтобы выигрывать, и я покажу вам захватывающий футбол. Это исполнение мечты. Лос-Анджелес – замечательный город».

Сон Хин Мин сохранит привычный игровой номер в новой команде – 7, такой же, как и в «Тоттенхэме».

По теме:
Спортивный врач: Мэддисон пропустит больше времени, чем прогнозируется
Висла отказалась от идеи подписания Максима Хланя, названа причина
Кривбасс договорился о трансфере опорного хавбека из Венесуэлы
Сон Хын Мин Лос-Анджелес (MLS) Тоттенхэм трансферы Major League Soccer (MLS) трансферы АПЛ фото презентация
Николай Степанов Источник: ФК Лос-Анджелес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Футбол | 07 августа 2025, 10:34 10
Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов

Очередной украинский футболист мобилизован

ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить
Футбол | 08 августа 2025, 01:35 3
ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить
ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить

Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию после матча с Панатинаикосом (0:0)

Украинский голкипер совершил пять сейвов в матче ЛК, но пропустил два гола
Футбол | 08.08.2025, 05:28
Украинский голкипер совершил пять сейвов в матче ЛК, но пропустил два гола
Украинский голкипер совершил пять сейвов в матче ЛК, но пропустил два гола
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
Футбол | 07.08.2025, 10:24
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07.08.2025, 09:40
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 137
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем