ФОТО. Корейская семерка. Клуб Лос-Анджелес ярко презентовал Сон Хын Мина
Экс-капитан Тоттенхэма взял себе привычный игровой номер 7
Бывший капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин официально стал игроком клуба MLS «Лос-Анджелес».
Это был рекордный трансфер MLS. За звезду корейского футбола заплатили около 26,5 миллионов долларов.
Контракт 33-летнего игрока рассчитан до 2027 года с опциями продления до 2028 и 2029 годов.
Уже состоялось официальное представление. Футболист был представлен на стадионе BMO. Он отметил: «Я здесь, чтобы выигрывать, и я покажу вам захватывающий футбол. Это исполнение мечты. Лос-Анджелес – замечательный город».
Сон Хин Мин сохранит привычный игровой номер в новой команде – 7, такой же, как и в «Тоттенхэме».
