ВИДЕО. Снуп Догга эпично поприветствовали в Чемпионшипе

Снуп Догг приобрёл миноритарную долю в «Суонси Сити», став новым звездным инвестором Чемпионшипа.

53-летний рэпер появился в ролике презентации формы клуба на сезон 2025/26, после чего «Суонси» подтвердил его долгосрочные инвестиции.

Совладельцы других клубов – Роб Макэлхенни («Рексем») и Том Брэди («Бирмингем») — уже поприветствовали Снупа в лиге.

Ранее к числу инвесторов «Суонси» присоединился и Лука Модрич.

Клуб намекает, что Снуп Догг будет участвовать в развитии бренда и будущего команды, как это делают Брэди и Макэлхенни.