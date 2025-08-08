ВИДЕО. Снуп Догга эпично поприветствовали в Чемпионшипе
Снуп Догг созвонился с другими звездными совладельцами клубов Чемпионшипа
Снуп Догг приобрёл миноритарную долю в «Суонси Сити», став новым звездным инвестором Чемпионшипа.
53-летний рэпер появился в ролике презентации формы клуба на сезон 2025/26, после чего «Суонси» подтвердил его долгосрочные инвестиции.
Совладельцы других клубов – Роб Макэлхенни («Рексем») и Том Брэди («Бирмингем») — уже поприветствовали Снупа в лиге.
Ранее к числу инвесторов «Суонси» присоединился и Лука Модрич.
Клуб намекает, что Снуп Догг будет участвовать в развитии бренда и будущего команды, как это делают Брэди и Макэлхенни.
