Снуп Догг может стать совладельцем футбольного клуба. Вместе с Модричем
Снуп Догг готовится инвестировать
Снуп Догг стал лицом новой формы «Суонси» и намекнул на инвестиции.
53-летний рэпер Снуп Догг представил новую домашнюю форму «Суонси Сити» на сезон 2025/26, записав видеообращение к фанатам: «Это новая форма. Увидимся совсем скоро».
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Владельцы клуба из Уэльса намекнули, что сотрудничество со Снупом может продолжиться. «Скоро поделимся подробностями», — говорится в заявлении «Суонси».
Ранее в этом году клуб также попал в заголовки — в апреле его совладельцем стал Лука Модрич. Сейчас «Суонси» делает ставку на международное развитие и надеется вернуться в АПЛ спустя 7 лет.
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