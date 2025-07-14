Снуп Догг может стать совладельцем футбольного клуба. Вместе с Модричем

Снуп Догг стал лицом новой формы «Суонси» и намекнул на инвестиции.

53-летний рэпер Снуп Догг представил новую домашнюю форму «Суонси Сити» на сезон 2025/26, записав видеообращение к фанатам: «Это новая форма. Увидимся совсем скоро».

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Владельцы клуба из Уэльса намекнули, что сотрудничество со Снупом может продолжиться. «Скоро поделимся подробностями», — говорится в заявлении «Суонси».

Ранее в этом году клуб также попал в заголовки — в апреле его совладельцем стал Лука Модрич. Сейчас «Суонси» делает ставку на международное развитие и надеется вернуться в АПЛ спустя 7 лет.