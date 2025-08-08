Определена первая соперница Костюк на престижном турнире в Цинциннати
Марта в своем стартовом поединке американского тысячника поборется с Татьяной Марией
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Германии Татьяны Марии (WTA 41), которая на старте тысячника одолела американку Уитни Осигве (WTA 149) за 1 час и 29 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала
Уитни Осигве (США) [Q] – Татьяна Мария (Германия) – 2:6, 3:6
Это была третья встреча соперниц. Мария впервые сумела обыграть Осигве.
Ранее Костюк играла против Татьяны Марии только один раз. В первом круге Торонто-2024 Марта справилась с немкой 6:0, 6:2.
Победительница матча Костюк – Мария в 1/16 финала поборется либо против Иги Свентек, либо против Анастасии Потаповой.
Фотогалерея матча Осигве – Мария
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянский клуб уступил со счетом 4:0
Организаторы считали, что жакеты украинок напоминали национальный флаг