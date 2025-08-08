Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определена первая соперница Костюк на престижном турнире в Цинциннати
08 августа 2025, 03:43 | Обновлено 08 августа 2025, 03:44
Определена первая соперница Костюк на престижном турнире в Цинциннати

Марта в своем стартовом поединке американского тысячника поборется с Татьяной Марией

Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Германии Татьяны Марии (WTA 41), которая на старте тысячника одолела американку Уитни Осигве (WTA 149) за 1 час и 29 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Уитни Осигве (США) [Q] – Татьяна Мария (Германия) – 2:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Мария впервые сумела обыграть Осигве.

Ранее Костюк играла против Татьяны Марии только один раз. В первом круге Торонто-2024 Марта справилась с немкой 6:0, 6:2.

Победительница матча Костюк – Мария в 1/16 финала поборется либо против Иги Свентек, либо против Анастасии Потаповой.

Фотогалерея матча Осигве – Мария

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
