Определена первая соперница Костюк на престижном турнире в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) получила первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Германии Татьяны Марии (WTA 41), которая на старте тысячника одолела американку Уитни Осигве (WTA 149) за 1 час и 29 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

Уитни Осигве (США) [Q] – Татьяна Мария (Германия) – 2:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Мария впервые сумела обыграть Осигве.

Ранее Костюк играла против Татьяны Марии только один раз. В первом круге Торонто-2024 Марта справилась с немкой 6:0, 6:2.

Победительница матча Костюк – Мария в 1/16 финала поборется либо против Иги Свентек, либо против Анастасии Потаповой.

