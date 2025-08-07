Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Список самых дорогих голкиперов, номинированных на Яшин Трофи
Другие новости
07 августа 2025, 21:52 |
518
0

Список самых дорогих голкиперов, номинированных на Яшин Трофи

Сразу два вратаря с одинаковым ценником оказались на первом месте

07 августа 2025, 21:52 |
518
0
Список самых дорогих голкиперов, номинированных на Яшин Трофи
Getty Images/Global Images Ukraine

Недавно France Football объявил 10 претендентов на награду «Яшин Трофи». По этому случаю портал Transfermarkt опубликовал рейтинг этих вратарей по их текущей рыночной стоимости.

Лидерами стали сразу два вратаря: 26-летний итальянец Джанлуиджи Доннарумма и 29-летний испанец Давид Рая – оба оценены в 40 миллионов евро.

Топ-3 рейтинга замыкает француз Люка Шевалье (23 года, «Лилль»), который сейчас стоит 30 млн.

В первую пятерку также вошли словенец Ян Облак (32 года, «Атлетико» Мадрид, 20 млн) и бразилец Алиссон (32 года, «Ливерпуль», 20 млн).

По теме:
Сон Хын Мин – самый дорогой трансфер в истории MLS
Безумные ценники. Список самых дорогих номинантов на Золотой мяч
ОФИЦИАЛЬНО. Названы все претенденты на Золотой мяч
Yashin Trophy Джанлуиджи Доннарумма Давид Райя Люка Шевалье Ян Облак Алиссон Беккер финансы Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Футбол | 07 августа 2025, 18:11 7
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»

Заявили, что уже подписали договор

Жуниор МОРАЕС: «Шахтер стал более атакующее заточенным благодаря Турану»
Футбол | 07 августа 2025, 21:13 0
Жуниор МОРАЕС: «Шахтер стал более атакующее заточенным благодаря Турану»
Жуниор МОРАЕС: «Шахтер стал более атакующее заточенным благодаря Турану»

Экс-игрок Шахтера высказался перед матчем команды против Панатинаикоса в Q3 Лиги Европы

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07.08.2025, 07:41
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07.08.2025, 09:40
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07.08.2025, 09:53
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 74
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем