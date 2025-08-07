Список самых дорогих голкиперов, номинированных на Яшин Трофи
Сразу два вратаря с одинаковым ценником оказались на первом месте
Недавно France Football объявил 10 претендентов на награду «Яшин Трофи». По этому случаю портал Transfermarkt опубликовал рейтинг этих вратарей по их текущей рыночной стоимости.
Лидерами стали сразу два вратаря: 26-летний итальянец Джанлуиджи Доннарумма и 29-летний испанец Давид Рая – оба оценены в 40 миллионов евро.
Топ-3 рейтинга замыкает француз Люка Шевалье (23 года, «Лилль»), который сейчас стоит 30 млн.
В первую пятерку также вошли словенец Ян Облак (32 года, «Атлетико» Мадрид, 20 млн) и бразилец Алиссон (32 года, «Ливерпуль», 20 млн).
