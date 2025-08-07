Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Панатинаикос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
Панатинаикос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча Q3 Лиги Европы 2025/26

Панатинаикос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

7 августа проходит первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.

Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Первый матч. 7 августа

Панатинаикос (Греция) – Шахтер (Украина) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Панатинаикос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

