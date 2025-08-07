Лига Европы07 августа 2025, 21:05 |
Панатинаикос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча Q3 Лиги Европы 2025/26
7 августа проходит первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.
Коллективы играют на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3
Первый матч. 7 августа
Панатинаикос (Греция) – Шахтер (Украина) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Панатинаикос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
