ФОТО. Полесье провело разминку перед игрой с венгерской командой Пакш

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
07 августа 2025, 20:50
7 августа пройдет матч Q3 Лиги конференций в словацком городе Прешов

Коллаж Sport.ua

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

ВИДЕО. После навеса со штрафного Бескоровайный удвоил перевес Полесья
ВИДЕО. Андриевский вывел Полесье вперед в матче квалификации ЛК
Полесье – Пакш. Видео голов и обзор матча (обновляется)
фото Пакш Полесье Житомир Лига конференций тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
