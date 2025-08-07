ФОТО. Полесье провело разминку перед игрой с венгерской командой Пакш
7 августа пройдет матч Q3 Лиги конференций в словацком городе Прешов
Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.
7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.
Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.
Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.
