Главный тренер клуба Пакш: «До жеребьевки мы толком не знали Житомир»
Дьердь Богнар поделился ожиданиями от матча Q3 ЛК с Полесьем
Главный тренер венгерской команды Пакш Дьердь Богнар поделился ожиданиями от матча квалификации Q3 Лиги конференций против Полесья из Житомира:
«Думаю, что к этому моменту у нас за плечами уже больше официальных матчей, и команда находится в лучшем состоянии, чем в начале сезона.
Противостояние с Марибором однозначно подняло командный дух. Нам удалось выбить серьезного соперника, который в Европе котируется выше нас, и это, безусловно, ценная победа. Такой успех всегда приходит вовремя. Чувствую, что уровень уверенности и самообладания внутри команды вырос.
До жеребьевки мы толком не знали Житомир [имеется в виду клуб – прим. ред.], но с тех пор посмотрели их два еврокубковых матча, а также первый матч чемпионата, и теперь у нас уже сложилось общее представление об этом сопернике.
Считаю, нас ждет равное противостояние. Даю по 50 процентов на выход в следующий раунд. Украинская команда хороша, но и наша не слаба, поэтому ожидаю особенно напряженную и интересную борьбу между двумя командами».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ефим Конопля хочет улучшенный контракт
Мбоко продолжает феерить в Канаде – в полуфинале 18-летняя Виктория выбила Рыбакину