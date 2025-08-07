Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Главный тренер клуба Пакш: «До жеребьевки мы толком не знали Житомир»
Лига конференций
07 августа 2025, 18:23 | Обновлено 07 августа 2025, 18:53
Главный тренер клуба Пакш: «До жеребьевки мы толком не знали Житомир»

Дьердь Богнар поделился ожиданиями от матча Q3 ЛК с Полесьем

ФК Пакш. Дьердь Богнар

Главный тренер венгерской команды Пакш Дьердь Богнар поделился ожиданиями от матча квалификации Q3 Лиги конференций против Полесья из Житомира:

«Думаю, что к этому моменту у нас за плечами уже больше официальных матчей, и команда находится в лучшем состоянии, чем в начале сезона.

Противостояние с Марибором однозначно подняло командный дух. Нам удалось выбить серьезного соперника, который в Европе котируется выше нас, и это, безусловно, ценная победа. Такой успех всегда приходит вовремя. Чувствую, что уровень уверенности и самообладания внутри команды вырос.

До жеребьевки мы толком не знали Житомир [имеется в виду клуб – прим. ред.], но с тех пор посмотрели их два еврокубковых матча, а также первый матч чемпионата, и теперь у нас уже сложилось общее представление об этом сопернике.

Считаю, нас ждет равное противостояние. Даю по 50 процентов на выход в следующий раунд. Украинская команда хороша, но и наша не слаба, поэтому ожидаю особенно напряженную и интересную борьбу между двумя командами».

Николай Степанов Источник
