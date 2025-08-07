Легендарное противостояние. Список последних 10 обладателей Золотого мяча

Недавно были объявлены 30 кандидатов на награду «Золотой мяч» 2025 года. Это прекрасная возможность вспомнить обладателей этой престижной премии за последние годы.

Аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду завоевали 6 из 10 последних наград: каждый из них трижды становился обладателем «Золотого мяча» (Месси – 2015, 2019, 2021; Роналду – 2014, 2016, 2017).

Кроме этих двух легендарных игроков, награду также получали: испанский хавбек Родри (2024, «Ман Сити»), французский форвард Карим Бензема (2022, «Реал Мадрид») и хорватский полузащитник Лука Модрич (2018, «Реал Мадрид»).

В 2020 году награду не вручали из-за пандемии COVID-19: большинство соревнований было сокращено, а некоторые – досрочно завершены.