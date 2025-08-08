Возле европейской топ-5. Каким будет сезон 25/26 в нидерландском Эредивиси

Уже в ближайший уик-энд начнется сезон 2025/25 в нидерландском Эредивиси, одном из сильнейших национальных чемпионатов за пределами европейской топ-5. Sport.ua в эксклюзивном материале знакомит с нидерландским Эредивиси 2025/26.

Здоровая трансферная политика по-нидерландски

Если говорить об Эредивиси в целом, то стоит отметить очень здоровую в финансовом плане трансферную политику клубов. Только четыре команды, – «Херенвен», «Хераклес», НАК и «Утрехт», – выходят из летней трансферной кампании с отрицательным балансом. Самый большой «минус» – у потенциального еврокубкового соперника донецкого «Шахтера»: «Утрехт» потратил на трансферы 6.95 миллионов евро, при этом продал только немолодого вратаря Маттейса Брандерхорста в ситтардскую «Фортуну» за 250 тысяч евро. У остальных трех клубов «минус» не превышает миллион евро.

Также два из трех новичков Эредивиси, «Телстар» и «Волендам», вышли в ноль – за счет того, что искали усиление на рынке свободных агентов и ушли из этих команд только те игроки, у которых истекли контракты.

В общем, трансферную политику команд Эредивиси 2025/26 однозначно можно назвать одной из самых здоровых и проблемы с финансовым фэйр-плей никому из них не грозят.

Большая тройка

Два из трех нидерландских грандов уже начали сезон 2025/26, при чем чемпионы Нидерландов ПСВ даже выиграли трофей – Щит Йохана Круиффа, он же Суперкубок Нидерландов. Не без проблем – девентерские «Гоу Эхед Иглз» вышли вперед в середине первого тайма, а отыграться чемпионы смогли только в конце встречи. И то за счет гола Геррита Наубера в свои ворота. А за несколько минут до окончания встречи Серджиньо Дест принес эйндховенцам победу со счетом 2:1.

Летом ПСВ хорошо заработал на трех громких трансферах: атакующий полузащитник Малик Тиллмэн за 35 миллионов евро ушел в немецкий «Байер» Леверкузен, левого вингера Ноа Ланга за 25 миллионов продали в итальянский «Наполи», а правого вингера Жоана Бакайоко за 18 миллионов купил немецкий «РБ Лейпциг». Также двое игроков бесплатно ушли в английскую Премьер-лигу – вратарь Вальтер Бенитес стал игроком лондонского «Кристал Пэласа», а центральный защитник Оливье Боскальи перешел в «Брайтон». Еще одна потеря – 34-летний форвард Люк де Йонг, который ушел в португальский «Порту». Также закончилась аренда левого защитника Тайлера Маласиа из «Манчестер Юнайтед».

Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

При этом и потратились эйндховенцы летом солидно: Почти за 16 миллионов евро взяли левого вингера АЗ Рубена ван Боммеля, без малого 10 миллионов отдали испанской «Валенсии» за центрального защитника Ярека Гасеровски. Из немецкого «Фрайбурга» за 5.8 миллиона пришел правый защитник Кильян Сикийя, а из «Боруссии» Менхенгладбах за четыре с половиной миллиона – центральный форвард Алассан Плеа. Также ПСВ летом подписал вратаря роттердамской «Спарты» Ника Олея за три миллиона евро и арендовал голкипера леверкузенского «Байера» Матея Коваржа. В итоге трансферной кампании ПСВ продавал за хорошие деньги, приобретал недешевых новичков, но выходит из трансферного окна с положительным балансом 39.10 миллиона евро.

Предсезонная подготовка у ПСВ также вышла удачной – четыре победы в четырех встречах, в том числе над бельгийским «Юнионом» и испанским «Атлетиком» Бильбао. В последнем забитым голом отличился один из новичков эйндховенцев Алассан Плеа.

Роттердамский «Фейенорд» также уже начал сезон 2025/25 – домашним матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче». Как и ПСВ, роттердамцы встречу выиграли, но не без проблем – открыли счет в начале встречи, турки отыгрались на последних минутах второго тайма, но в компенсированное время «Фейенорд» смог забить второй гол и перед гостевой встречей ведет со счетом 2:1.

Как и ПСВ, роттердамцы летом немало заработали на продажах и провели несколько громких трансферов. По 30 миллионов евро віручили от продажи левого вингера Игора Пайшана в «Марсель» и центрального защитника Давида Ганцко в «Атлетико» Мадрид, 20 миллионов заплатил английский «Брэнтфорд» за атакующего полузащитника Антони Миламбо, а левый защитник Квилиндсхи Хартман ушел в «Бернли» за 9 миллионов. Плюс несколько трансферов поменьше на общую сумму около 10 миллионов евро, из которых стоит выделить переход правого полузащитника Маркуса Педерсена в итальянский «Торино» за 3.5 миллиона.

При этом «Фейенорд» также качественно усилился: по 10 миллионов евро отдали за правого вингера «Порту» Гонсалу Боржеша и атакующего полузащитника «Твенте» Сема Стейна, за 8 миллионов из бельгийского «Гента» пришел центральный защитник Цуеши Ватанабе, без малого по 7 миллионов отдали английскому «Шеффилд Юнайтед» за центрального защитника Анеля Ахмедходжича и «Гронингену» за атакующего полузащитника Лучано Валенте, а у «Бенфики» за 5 миллионов купили центрального форварда Каспера Тенгстедта.

А предсезонную подготовку «Фейенорд» провел через пень-колоду. В шести контрольных встречах три поражения, в том числе 0:2 от фарм-клуба «Ред Булл Зальцбург» «Лиферинга», но при этом разгромная победа 4:0 над немецким «Вольфсбургом». Неуверенная игра с «Фенербахче» в этом контексте не удивительна.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фейенорд

И только амстердамский «Аякс» единственный из большой тройки еще не начал новый сезон. И трансферная кампания аяксидов была самой скромной на фоне двух других грандов. Продали в «Челси» за 44 миллиона левого защитника Йоррела Хато, немногим более, чем за 2 миллиона ушел в «Кристал Пэлас» левый защитник Борна Соса, а опорный полузащитник Джордан Хэндерсон вернулся в АПЛ бесплатно – подписал контракт с «Брэнтфордом». Еще провели несколько продаж поменьше, а у центрального защитника Даниэле Ругани закончилась аренда из «Ювентуса». При этом потратили почти 15 миллионов на атакующего полузащитника «Ред Булл Зальцбурга» Оскара Глоуха, за 11 миллионов купили левого вингера испанского «Вальядолида» Рауля Моро и два миллиона отдали за вратаря чешской «Спарты» Юри Херкенса. Еще одного голкипера «Аякс» взял в аренду – Витезслава Яроша у «Ливерпуля». Также на правах аренды вернулся в Нидерланды Борна Соса из «Торино» и пришел форвард французского «Лилля» Чуба Акпом.

Предсезонная подготовка «Аякса» оставила двойственное ощущение: с одной стороны в семи товарищеских матчах четыре победы, в том числе разгром «Селтика» со счетом 5:1, и ничья 2:2 с «Монако», с другой стороны – разгромное поражение 0:3 от итальянского «Комо» и ничья 1:1 с датским «Орхусом». Также стоит отметить результативность правого вингера Стефена Бергхаюса, который забил пять голов и в сезоне может стать лидером атак аяксидов.

Нидерландская истина

Слоган культового сериала «Секретные материалы» звучит «Истина где-то рядом». Алкмарский АЗ, «Утрехт» и «Твенте» из Энсхеде, как и истина, где-то рядом. Где-то рядом с грандами, где-то рядом с борьбой за чемпионский титул и высокий результат в еврокубках (а которых они среди завсегдатаев), и всегда готовы наказать соперников за их осечки.

Алкмарцы летом хорошо заработали на продажах своих игроков. Кроме упомянутого Рубена ван Боммеля, «сыровары» за 14 миллионов продали в «Комо» правого вингера Джейдена Аддаи, а левый защитник Давид Меллер Вулфе за 13 миллионов ушел в «Вулверхэмптон». При этом потратили всего 6 миллионов: за 4 миллиона подписали левого вингера Исака Йенсена, а за 2 миллиона – левого ззащитника мексиканского «Чиваса» Матео Чавеса. Также в первую команду перевели двух собственных воспитанников – правого защитника Элию Дейкстру и центрального защитника Билли ван Дюэла. В предсезонных контрольных матчах Дейкстра успел отметить перевод в основной состав двумя голами в свои ворота и одним в чужие. Финансовый итог трансферной кампании – положительный баланс 35.8 миллиона евро.

АЗ также уже начал нынешний сезон. Правда, через пень-колоду – в гостевом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций умудрились проиграть финскому «Ильвесу» со счетом 3:4, но домашнюю встречу выиграли с разгромным счетом 5:0. При этом форвард Трой Пэрротт в двух матчах забил три гола.

«Утрехт» – один из четырех клубов Эредивиси, который выходит из летней трансферной кампании с минусовым балансом. Приобрели утрехтцы игроков на 6.95 миллионов – самым дорогим был переход левого вингера французского «Лорьяна» Йоанна Катлена, за которого заплатили почти 3 миллиона евро. При этом продали только вратаря Мартейна Брандерхорста, которого ситтардская «Фортуна» выкупила за 250 тысяч евро. Из других приобретений стоит отметить атакующего полузащитника немецкого «Бохума» Дани де Вита, которого вернули в Нидерланды за 400 тысяч евро, и левого вингера Эмирхана Демирджана, который перешел из второй команды «Баварии» бесплатно. Также «Утрехт» перевел в первую команду троих воспитанников – форварда Йессе ван де Хара, атакующего полузащитника Рафика Эль Аргиуи и центрального полузащитника Ивана Йеннера.

Getty Images/Global Images Ukraine. АЗ

Катлен, Демирджан и еще один новичок, опорный полузащитник Гифей Зехиел, которого взяли в аренду у «Фейенорда», забивали в предсезонных контрольных матчах, в которых «Утрехт» одержал три победы при трех поражениях. А еврокубковый сезон «Утрехт» начал увереннее других нидерландских команд – во втором квалификационном раунде Лиги Европы без проблем разобрался с молдавским «Шерифом» – 3:1 и 4:1, хотя в гостевой встрече нидерландцы в течение девяти минут проигрывали 0:1.

«Твенте» по итогам прошлого сезона не смог отобраться в еврокубки. В финале плей-офф энсхедцы проиграли АЗ со счетом 2:3 при этом по ходу встречи вели со счетом 2:0, а третий гол пропустили в компенсированное время второго тайма. Поэтому нынешний сезон «Твенте» еще не начал.

Одним из летних приобретений «Твенте» стал центральный защитник Став Лемкин, которого купили у донецкого «Шахтера» за полтора миллиона евро. Израильтянин стал одним из четырех новичков энтсхедцев – и всех купили за суммы, которые не превышают два миллиона. Среди них, помимо Лемкина, стоит отметить атакующего полузащитника «Аякса» Кристиана Хлюнссона и опорного полузащитника «Фейенорда» Томаса ван ден Белта. Из роттердамского клуба свободным агентом пришел также опорный полузащитник Рамиз Зерруки. Все эти приобретения с лихвой перекрываются упомянутой ранее продажей Сема Стейна в «Фейеноорд». Помимо него также вернулся в Чехию опорный полузащитник Милан Садлек, за которого пражская «Спарта» заплатила 3.5 миллиона евро, а «Бирмингем» почти за полтора миллиона выкупил правого защитника Альфонса Сампстеда. В итоге «Твенте» выходит из трансферной кампании с положительным балансом в сумме 8.85 миллиона евро.

Клубы, которые могут побороться за еврокубки

Следующие четыре команды, девентерские «Гоу Эхед Иглз», роттердамская «Спарта», «Херенвен» и неймегенский НЕК – главный кандидаты на места в еврокубках, которых у Нидерландов всего пять – было и будет. Эти четыре команды регулярно по итогам чемпионате попадают в плей-офф и выступают там с переменным успехом. В нынешнем сезоне пятый участник еврокубков от Нидерландов – девентерские «Гоу Эхед Иглз», которые в прошлом сезоне выиграли Кубок Нидерландов. В финале «гордость Эйссела» по пенальти обыграла алкмарский АЗ.

Несмотря на то, что «Гоу Эхед Иглз» напрямую попали в основной этап Лиги Европы, они не очень активно проводили трансферную кампанию. Самая главная потеря «гордости Эйссела» – главный тренер Пауль Симмонс, который ушел в немецкий «Вольсбург». Его место занял молодой специалист Мелвин Бул, для которого это будет второй сезон в тренерской карьере. Прошлый сезон он проработал в «Дордрехте», который занял пятое место в Эрсте, дошел до полуфинала плей-офф за выход в Эредивиси где проиграл тилбургскому «Виллему Твее», прошлогоднему участнику элитного яруса нидерландского футбола. Отметим, что прошлый сезон, в «Гоу Эхед Иглз», для Симмонса был вообще первым в тренерской карьере на взрослом уровне, так что «гордость Эйссела» вполне может стать стартовой площадкой в карьере молодых нидерландских тренеров.

Что до трансферов игроков, то «Гоу Эхед Иглз» продали в шотландский «Рейнджерс» правого вингера Оливера Антмана почти за 4.5 миллиона, а опорного полузащитника Энрика Льянсану в «Андерлехт» – за один миллион. При этом приобрели также за миллион форварда Рихонелла Маргарета из «Валвейка» и за 400 тысяч опорного полузащитника итальянской «Сампдории» Мелле Меленстена. Также в первую команду перевели своего воспитанника, 17-летнего форварда Офосу Боакие. Скромная трансферная кампания, как для участника основной части второго по силе континентального турнира, но с положительным балансом в сумме 4 миллиона евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гоу Эхед Иглз

Также скромно провел трансферную кампанию НЕК, хотя и не без громких переходов, не считая завершения карьеры экс-игрока «Аякса», «Дженоа» и сборной Дании Лассе Шене. В английский «Сандерленд» продали вратаря Робина Руфса за 10.5 миллионов, но тратить их не стали. Приобрели неймегенцы всего двух игроков в общей сложности менее, чем за миллион. Самый крупный входящий трансфер они осуществили бесплатно – из испанского «Лас-Пальмаса» пришел бывший основной вратарь сборной Нидерландов и «Барселоны» Яспер Силлесен. 36-летний голкипер – воспитанник неймегенского клуба, так что, вероятно, родной НЕК станет для него и последним клубом в карьере. Кроме того, НЕК сменил главного тренера: Рогир Мейер отправился в леверкузенский «Байер» на должность ассистента Эрика тен Хага, а его место занял 54-летний Дик Шреудер, котрый вернулся в Нидерланды после двух лет работы в испанском «Кастельоне». Под руководством нидерландского специалиста «ореллутс» вернулись в Сегунду и смогли в ней закрепиться.

Роттердамская «Спарта» также неплохие деньги выручила на продаже игроков – три миллиона за вратаря Ника Олея, который ушел в ПСВ, еще миллион «Утрехт» заплатил за центрального защитника Мика Эрдхаюзена. И также «Спарта» практически не тратилась – самое крупное приобретение роттердамцев – аренда вратаря ПСВ Йоэла Дроммела. Плюс бесплатно заполучили нескольких ветеранов вроде атакующего полузащитника Йенса Тоомстры из «Утрехта» или центрального защитника Бруну Мартинша Инди из АЗ.

Фризский «Херенвен» завершил трансферную кампанию с отрицательным балансом, хоть и небольшим – -361 тысяча евро. Продали за 1.3 миллиона евро в израильский «Маккаби» Тель-Авив форварда Иона Николаеску, который был достаточно важным для команды в прошлом сезоне, и еще троих игроков в общей сложности почти на миллион. При этом чуть более, чем за миллион купили у шотландского «Хиберниана» форварда Дилана Фенте и еще троих игроков в общей сложности немногим более, чем на полтора миллиона – в том числе выкупили за 500 тысяч арендованного у норвежского «Олесунна» центрального защитника Николая Хупланна. Из трансферов на выход стоит отметить левого защитника Матса Келерта, которого забрал датский «Бреннбю» и правого вингера Алирезу Джаханбакша, с которым не стали продлевать контракт. Также завершились аренды у 19-летнего форварда Милоша Луковича из «Страсбурга» и 23-летнего левого вингера Илиаса Себауи из «Фейенорда».

На что способны новички

Двое из них, роттердамский «Эксельсиор» и «Волендам» вернулись в Эредивиси после годичного перерыва, а «Телстар» из Фелсен-Зюйда не играл в элите нидерландского футбола почти полвека, за которые он успел показать свой лучший результат в Кубке Нидерландов – полуфинал в сезоне 1991/92.

Из этой троицы наибольшую активность на трансферном рынке развернули роттердамцы. Они вернули из НЕКа вратаря Стейна ван Хассела, который был основным голкипером «Эксельсиора» в предыдущие сезоны в Эредивиси. Также у АЗ арендовали молодого центрального защитника Льюиса Схаутена, а «Брайтон» отправил в аренду в роттердамский клуб молодого корейского правого вингера Юна До Ена, которого только что приобрели у «Дэчжона». Также из шведского «Гетеборга» пришел молодой, но уже опытный опорный полузащитник Адам Карлен. При этом серьезных потерь у «Эксельсиора» нет. Завершились аренды опорного полузащитника «Андерлехта» Седрика Хатенбура и правого вингера «Дженоа» Сейду Фини – и всё.

Getty Images/Global Images Ukraine. Телстар

Также практически никого не потерял «Волендам», не считая нескольких возрастных игроков и резервистов, у которых истекли контракты. При этом «де палинхбурен» бесплатно заполучили нескольких качественных молодых игроков. Из молодежного состава ПСВ пришел вратарь Рой Стеур, а из молодежного состава «Аякса» – центральный защитник Прешис Угву. А в молодежном составе «Утрехта» взяли центрального полузащитника Гибсона Я. Также в «Волендам» вернулся 37-летний левый защитник Аарон Мейерс, воспитанник клуба, который провел почти 400 матчей в Эредивиси.

Наконец, «Телстар», который вернулся в элиту спустя почти полвека. В какой-то мере – сенсационно: прошлый сезон в Эрсте «белые львы» завершили на седьмом месте, а в финале плей-офф обыграли «Виллем Твее», который занял 16-е место в Эредивиси 2024/25. При этом «Телстар» дома сыграл вничью со счетом 2:2, а в гостях без проблем обыграл номинальных фаворитов со счетом 3:1.

При этом усиление состава «Телстар» сделал, по сути, одно – арендовал центрального защитника «Утрехта» Невилла Нванкво. Еще трое новичков «белых львов» пришли из клуба «Квик Бойс», который играет в любительском Твейде Дивисие – третьем ярусе нидерландского футбола. И не назвать этих новичков перспективной молодежью – левому защитнику Найджелу Нванкво 26 лет, левому вингеру Патрику Брауеру – 24 года. И только форварду Милану Зоннефелду 21 год. Возможно, в «Телстаре» работают гении футбольного скаутинга. Из летних потерь «белых львов» нужно отметить форварда Юссефа Эль Хашати, которого НЕК купил за 800 тысяч евро. Плюс у нескольких игроков истекли контракты – из них стоит отметить форварда Реду Харшуша, левого вингера Мохамеда Хамдауи и левого полузащитника Джайдена Тюрфкрюера, которые в прошлом сезоне были игроками основы «Телстара».

Вместо итогов

Нидерландский Эредивиси 2025/26 стоит того, чтобы за ним следить, по многим причинам. Не только потому, что это один из самых сильных чемпионатов за пределами европейской топ-5 (а возможно, и топ-4 – Эредивиси практически не отстает от французской Лиги 1) и не только потому, что ПСВ, «Фейенорд» и «Аякс» – сильные клубы на континентальном уровне, которые способны проходить в еврокубках очень далеко. А и потому, что клубы Эредивиси – прекрасный пример того, как можно поддерживать высокий уровень чемпионата при здоровой трансферной политике, когда расходы на приобретения не превышают выручки от продаж. Среди ведущих европейских чемпионатов такое – большая редкость, даже несмотря на финансовый Фэйр-плей.