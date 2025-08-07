Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Не в лучшем настроении». Мбоко прокомментировала победу над Рыбакиной
WTA
07 августа 2025, 16:04 | Обновлено 07 августа 2025, 16:05
Канадская теннисистка дала несколько комментариев после полуфинала тысячника

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

Канадская теннисистка Виктория Мбоко дала несколько комментариев после победы над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале тысячника в Монреале:

– Виктория, о чем сейчас думаете?
– Это была сумасшедшая ночь. Мой первый финал на турнире уровня WTA 1000, в это трудно поверить. Я просто счастлива быть здесь и праздновать этот момент вместе с канадскими болельщиками, которые пришли меня поддержать.

– Как чувствует себя запястье?
– Уже намного лучше. Конечно, когда я упала во время матча, было много эмоций, адреналина. Было больно, но после игры стало легче. Сегодня вечером я позабочусь о нем и хорошо отдохну.

– Как вам удалось вернуться в игру после первого сета?
– Елена тогда показывала действительно отличный теннис. У меня не было особо времени подумать, что можно изменить. Просто поставила себе цель оставаться в розыгрыше с ней, возвращать как можно больше мячей на ее половину корта, даже несмотря на ее очень мощные и точные удары. Такой настрой помог мне удержаться во втором сете и пройти через сложные розыгрыши.

– У вас была серьезная поддержка с трибун. Это повлияло на игру?
– Конечно. Я уже, кажется, каждый день благодарю зрителей за поддержку. Играть дома – это огромное преимущество, тебя буквально подталкивают вперед, когда тяжело, когда не хватает позитива. Все на этой неделе относились ко мне с большой теплотой, и я чувствую себя счастливой, что у меня есть такая поддержка.

–​​​​​​​ Чем вы больше всего гордитесь после этого матча?
– Наверное, тем, что смогла собраться в третьем сете. После падения я была не в лучшем настроении, да еще и соперница играла очень сильно. Но мне удалось сохранить спокойствие, дождаться своего момента. И даже когда у нее был матчбол – я сумела остаться в игре. Это действительно радует.

–​​​​​​​ На тай-брейке был розыгрыш из 25 ударов, когда счет был 4:4. Вы его проиграли, но после этого не отдали ни одного очка. Вы смогли обрести уверенность даже в проигранном эпизоде?
– На тай-брейке все очень напряженно и происходит быстро. Там каждый розыгрыш на вес золота. Я старалась как можно больше мячей возвращать на корт и бороться за каждое очко. Хотела сохранять спокойствие, несмотря на весь стресс. Раньше я в таких ситуациях немного паниковала, но в этот раз старалась забыть предыдущий розыгрыш и сосредоточиться на следующем.

Ваша следующая соперница Наоми Осака. Что думаете о ней?
– Она играет очень хорошо, судя по предыдущим матчам. Я знаю, что меня ждет очень тяжелый бой. Она мощно бьет по мячу и является сильной соперницей. Я просто ожидаю сложного поединка.

Ранее сообщалось о том, что известна финальная пара большого турнира в Монреале.

Елена Рыбакина Виктория Мбоко WTA Монреаль
Даниил Кирияка Источник: Большой теннис Украины
