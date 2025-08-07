Челси выручил более 200 млн фунтов стерлингов на продажах этим летом

«Челси» этим летом очень активен на трансферном рынке. Многие новые игроки пополнили ряды клубных чемпионов мира.

Лондонцы также отличились и своими продажами футболистов. «Челси» заработал уже более 200 млн фунтов стерлингов на трансферах игроков в другие клубы.

Самой дорогой продажей «пенсионеров» стал переход Нони Мадуэке в «Арсенал» (48,5 млн евро).

Продажи Челси этим летом

48,5 млн фунтов стерлингов – Нони Мадуэке (Арсенал)

28,0 млн фунтов стерлингов – Кирнан Дьюзбери-Холл (Эвертон)

26,2 млн фунтов стерлингов – Жоау Феликс (Аль-Наср)

25,0 млн фунтов стерлингов – Джордже Петрович (Борнмут)

25,0 млн фунтов стерлингов – Лесли Угочукву (Бернли)

20,0 млн фунтов стерлингов – Армандо Бройя (Бернли)

11,5 млн фунтов стерлингов – Матис Амугу (Страсбур)

11,0 млн фунтов стерлингов – Башир Гамфрис (Бернли)

5,0 млн фунтов стерлингов – Кепа Аррисабалага (Арсенал)

2,0 млн фунтов стерлингов – Маркус Беттинелли (Манчестер Сити)