Челси выручил более 200 млн фунтов стерлингов на продажах этим летом
Кого и куда продал лондонский клуб?
«Челси» этим летом очень активен на трансферном рынке. Многие новые игроки пополнили ряды клубных чемпионов мира.
Лондонцы также отличились и своими продажами футболистов. «Челси» заработал уже более 200 млн фунтов стерлингов на трансферах игроков в другие клубы.
Самой дорогой продажей «пенсионеров» стал переход Нони Мадуэке в «Арсенал» (48,5 млн евро).
Продажи Челси этим летом
- 48,5 млн фунтов стерлингов – Нони Мадуэке (Арсенал)
- 28,0 млн фунтов стерлингов – Кирнан Дьюзбери-Холл (Эвертон)
- 26,2 млн фунтов стерлингов – Жоау Феликс (Аль-Наср)
- 25,0 млн фунтов стерлингов – Джордже Петрович (Борнмут)
- 25,0 млн фунтов стерлингов – Лесли Угочукву (Бернли)
- 20,0 млн фунтов стерлингов – Армандо Бройя (Бернли)
- 11,5 млн фунтов стерлингов – Матис Амугу (Страсбур)
- 11,0 млн фунтов стерлингов – Башир Гамфрис (Бернли)
- 5,0 млн фунтов стерлингов – Кепа Аррисабалага (Арсенал)
- 2,0 млн фунтов стерлингов – Маркус Беттинелли (Манчестер Сити)
