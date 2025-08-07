Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси выручил более 200 млн фунтов стерлингов на продажах этим летом
Англия
07 августа 2025, 14:37 |
337
1

Челси выручил более 200 млн фунтов стерлингов на продажах этим летом

Кого и куда продал лондонский клуб?

07 августа 2025, 14:37 |
337
1
Челси выручил более 200 млн фунтов стерлингов на продажах этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

«Челси» этим летом очень активен на трансферном рынке. Многие новые игроки пополнили ряды клубных чемпионов мира.

Лондонцы также отличились и своими продажами футболистов. «Челси» заработал уже более 200 млн фунтов стерлингов на трансферах игроков в другие клубы.

Самой дорогой продажей «пенсионеров» стал переход Нони Мадуэке в «Арсенал» (48,5 млн евро).

Продажи Челси этим летом

  • 48,5 млн фунтов стерлингов – Нони Мадуэке (Арсенал)
  • 28,0 млн фунтов стерлингов – Кирнан Дьюзбери-Холл (Эвертон)
  • 26,2 млн фунтов стерлингов – Жоау Феликс (Аль-Наср)
  • 25,0 млн фунтов стерлингов – Джордже Петрович (Борнмут)
  • 25,0 млн фунтов стерлингов – Лесли Угочукву (Бернли)
  • 20,0 млн фунтов стерлингов – Армандо Бройя (Бернли)
  • 11,5 млн фунтов стерлингов – Матис Амугу (Страсбур)
  • 11,0 млн фунтов стерлингов – Башир Гамфрис (Бернли)
  • 5,0 млн фунтов стерлингов – Кепа Аррисабалага (Арсенал)
  • 2,0 млн фунтов стерлингов – Маркус Беттинелли (Манчестер Сити)
По теме:
Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года
Без победителя КЧМ. Объявлены претенденты на звание лучшего кипера года
Звезда АПЛ порвал кресты в товарищеской игре и выбыл до следующего года
Челси Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Нони Мадуэке Кирнан Дьюсбери-Холл Жоау Феликс Джордже Петрович Лесли Угочукву Армандо Бройя Матис Амугу Кепа Аррисабалага Маркус Беттинелли
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Футбол | 06 августа 2025, 22:43 5
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»

Легенда украинского футбола считает, что динамовцы могли проиграть с большим счетом

Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу
Футбол | 07 августа 2025, 15:37 0
Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу
Именитый английский клуб усилил интерес к Довбику. Артем открыт к переходу

Украинский форвард привлекает внимание «Лидса», «Вильярреала» и «Вест Хэма»

Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07.08.2025, 12:44
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07.08.2025, 08:37
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Футбол | 06.08.2025, 19:39
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
І це ще не кінець. є ще кандидати на вихід.
Ответить
0
Популярные новости
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 6
Бокс
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
05.08.2025, 08:22 29
Футбол
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 29
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем