87 миллионов за трансфер. Ньюкасл следит за партнером Трубина

Английский клуб «Ньюкасл» обратил внимание на 26-летнего греческого нападающего «Бенфики» Вангелиса Павлидиса в качестве потенциальной замены Александра Исака.

«Сороки» отправили своих скаутов на матч «орлов» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против французской «Ниццы» (2:0).

В контракте Павлидиса с «Бенфикой», который рассчитан до лета 2029 года, прописана клаусула в размере 87 миллионов евро.

Напомним, что «Ньюкасл» также проявил интерес к нападающему «Челси» Николасу Джексону после провала переговоров по Беньямину Шешко.