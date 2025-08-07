87 миллионов за трансфер. Ньюкасл следит за партнером Трубина
Английский клуб настроен переманить к себе Вангелиса Павлидиса
Английский клуб «Ньюкасл» обратил внимание на 26-летнего греческого нападающего «Бенфики» Вангелиса Павлидиса в качестве потенциальной замены Александра Исака.
«Сороки» отправили своих скаутов на матч «орлов» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против французской «Ниццы» (2:0).
В контракте Павлидиса с «Бенфикой», который рассчитан до лета 2029 года, прописана клаусула в размере 87 миллионов евро.
Напомним, что «Ньюкасл» также проявил интерес к нападающему «Челси» Николасу Джексону после провала переговоров по Беньямину Шешко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Галатасарай» рассматривает трансфер украинца
«Пао» явно не в форме. «Горняки» должны это использовать