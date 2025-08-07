Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 августа 2025, 10:25 | Обновлено 07 августа 2025, 10:32
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал полузащитника новичку АПЛ за немалую сумму

Лесли Угочукву перебрался в состав «Бернли»

ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал полузащитника новичку АПЛ за немалую сумму
ФК Бернли. Лесли Угочукву

Английский клуб «Бернли» официально оформил переход 21-летнего французского полузащитника Лесли Угочукву из лондонского «Челси».

Молодой футболист согласился на подписание пятилетнего контракта с новым клубом.

По информации портала Transfermarkt, Угочукву обошелся «Бернли» в 28.70 миллиона евро.

«Это прекрасное чувство – подписать контракт с «Бернли». Как только я узнал об интересе клуба ко мне, сразу захотел узнать больше о проекте.

Я пообщался с тренером и Максимом Эстевом – оба были очень воодушевлены клубом и тем направлением, в котором он развивается. Кажется, что это идеальный шаг для меня на данном этапе карьеры, учитывая амбиции клуба.

Это действительно захватывающий момент, чтобы быть здесь, и я уже не могу дождаться старта. Очень хочу надеть футболку «Бернли» в Премьер-лиге», – сказал Лесли.

Угочукву стал игроком лондонского клуба летом 2023 года, перейдя из французского «Ренна». После одного сезона в «Челси» Лесли был отправлен на год в аренду в «Саутгемптон», где провел 31 матч (один гол и две голевые передачи).

Всего за «пенсионеров» полузащитник сыграл 15 матчей, но ни забить, ни отдать голевую передачу ему не удалось.

Андрей Витренко
