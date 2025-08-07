ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал полузащитника новичку АПЛ за немалую сумму

Английский клуб «Бернли» официально оформил переход 21-летнего французского полузащитника Лесли Угочукву из лондонского «Челси».

Молодой футболист согласился на подписание пятилетнего контракта с новым клубом.

По информации портала Transfermarkt, Угочукву обошелся «Бернли» в 28.70 миллиона евро.

«Это прекрасное чувство – подписать контракт с «Бернли». Как только я узнал об интересе клуба ко мне, сразу захотел узнать больше о проекте.

Я пообщался с тренером и Максимом Эстевом – оба были очень воодушевлены клубом и тем направлением, в котором он развивается. Кажется, что это идеальный шаг для меня на данном этапе карьеры, учитывая амбиции клуба.

Это действительно захватывающий момент, чтобы быть здесь, и я уже не могу дождаться старта. Очень хочу надеть футболку «Бернли» в Премьер-лиге», – сказал Лесли.

Угочукву стал игроком лондонского клуба летом 2023 года, перейдя из французского «Ренна». После одного сезона в «Челси» Лесли был отправлен на год в аренду в «Саутгемптон», где провел 31 матч (один гол и две голевые передачи).

Всего за «пенсионеров» полузащитник сыграл 15 матчей, но ни забить, ни отдать голевую передачу ему не удалось.

Burnley Football Club are delighted to confirm the signing of French midfielder Lesley Ugochukwu from Chelsea for an undisclosed fee ✍️



Welcome to Burnley, Lesley 🙌 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 6, 2025