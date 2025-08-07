Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец

Вингер английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщает издание The Athletic.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Эвертон» и лично главный тренер Дэвид Мойес. «Ириски» обратились к «горожанам», чтобы обсудить все детали потенциального перехода – обе стороны рассматривают вариант с арендой на один сезон.

Наставник «Манчестер Сити» недоволен игрой Грилиша, не рассчитывает на него в новом сезоне и попросил англичанина найти себе новую команду. Мойес готов подписать англичанина, который не нужен Гвардиоле, так как считает, что вингер может стать одним из лидеров команды и играть важнуюроль в новом сезоне.

Футболист готов перебраться в «Эвертон», где ему пообещали место в стартовом составе и регулярное игровое время. Главная цель Джека – подойти в оптимальной форме к чемпионату мира, который состоится в 2026 году, и дождаться вызова в сборную Англию от Томаса Тухеля.

Джек перебрался в «Манчестер Сити» в августе 2021 года, «Астон Вилла» получила за этот переход рекордные 117,5 млн евро. Вингер так и не сумел завоевать постоянное место в стартовом составе и нередко попадал в различные скандалы, хотя стал самым дорогим приобретением в истории «горожан».

Стоит отметить, что в составе «Эвертона» играет защитник сборной Украины Виталий Миколенко.