Аргентинский напарник для Миколенко. Эвертон отправил запрос Ювентусу
Английский клуб заинтересован в услугах Нико Гонсалеса
Два английских клуба «Эвертон» и «Фулхэм» обратились к итальянскому гранду «Ювентусу» за дополнительной информацией о 27-летнем вингере из Аргентины Нико Гонсалесе.
По информации инсайдера Николо Скиры, футболист может покинуть «старую сеньору» в летнее трансферное окно, несмотря на контракт до 2029 года.
Сезон 2024/25 Нико провел на правах аренды в «Ювентусе», сыграв при этом 38 матчей (пять голов и четыре ассиста). Во время сезона «зебры» активировали опцию в договоре игрока и выкупили контракт Нико у «Фиорентины».
🚨 Excl. - #Fulham and #Everton have asked info in #Juventus’ winger Nico #Gonzalez, who could leave #Juve this summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2025
