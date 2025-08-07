Аргентинский напарник для Миколенко. Эвертон отправил запрос Ювентусу

Два английских клуба «Эвертон» и «Фулхэм» обратились к итальянскому гранду «Ювентусу» за дополнительной информацией о 27-летнем вингере из Аргентины Нико Гонсалесе.

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист может покинуть «старую сеньору» в летнее трансферное окно, несмотря на контракт до 2029 года.

Сезон 2024/25 Нико провел на правах аренды в «Ювентусе», сыграв при этом 38 матчей (пять голов и четыре ассиста). Во время сезона «зебры» активировали опцию в договоре игрока и выкупили контракт Нико у «Фиорентины».